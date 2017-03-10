Джигурда стал гражданином ДНР

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Lenta.ru
пятница, 10 марта 2017 г. 10:26
Актер и шоумен Никита Джигурда стал гражданином самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в четверг, 9 марта, сообщатся на официальном сайте ДНР.
© RIA/Scanpix

"Я русский артист и поэт украинского происхождения и горжусь этим. Донбасс всегда был душой Украины, но эту душу стали распинать. И сегодня я выступаю за то, чтобы на этой территории, наконец, наступил мир", — объяснил свое решение артист.

Джигурда отметил, что "на Донбассе, настоящие мужчины, которые поступают правильно". "Ведь если бы жители республик уподоблялись украинским националистам, на всей территории Украины царил бы хаос. Именно поэтому я выступаю за мир и дружбу", — добавил он.

В феврале российский президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Нормативный акт будет действовать до политического урегулирования ситуации в регионе.

В Киеве назвали этот шаг Москвы нарушением Россией международного права. В ответ в Кремле объяснили, что Россия не приравнивает выданные в Донбассе документы к украинским паспортам.

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