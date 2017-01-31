Джигурда согласился доказать свою нормальность у психиатра

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Lenta.ru
вторник, 31 января 2017 г. 12:01
Популярный российский актер Никита Джигурда согласился пройти психиатрическое обследование и доказать свою нормальность. Об этом он сообщил на своей страничке во "ВКонтакте".
© RIA/Scanpix

По словам Джигурды, он собирается бороться против "клеветнической кампании на телевидении и в СМИ, нацеленной на его дискредитацию и проплаченной мафией и Светланой Романовой". С последней у актера произошел конфликт из-за наследства в миллиард рублей.

"Я дал свое согласие на обследование в нескольких институтах психиатрии — но только в присутствии независимой прессы, не поддающейся мафиозной порнографии", — заявил Джигурда.

"Я пройду обследования и докажу, что Никита Джигурда нормальный, гениальный, сексуальный великий русский артист", — добавил он в Instagram.

Ранее в январе в сети появилась петиция с требованием к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой отправить популярного актера Никиту Джигурду на принудительное медицинское лечение. Коллективная просьба была опубликована на change.org.

Авторы петиции утверждают, что ими движет "чувство обычной жалости к человеческому созданию". "Люди в силу многих причин зачастую не замечают проблемы других. Тем более когда эти проблемы испытывают люди "в телевизоре"", — говорится в обращении.

Lenta.ru
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