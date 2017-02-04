Джигурда довел Анисину до слез

Dni.ru
суббота, 4 февраля 2017 г. 15:09
Фигуристку Марину Анисину до глубины души растрогали слова актера Никиты Джигурды. Нежное признание артиста она слушала со слезами на глазах.
© RIA/Scanpix

Встреча бывших возлюбленных должна была произойти в студии передачи "Прямой эфир". Зрители с замиранием сердца ждали этого события, но оно так и не состоялось. В последние минуты программы выяснилось, что Никита не приехал на передачу. "Ты моя последняя женщина на этой планете. Я передаю тебе этот букет и свое сердце. Я прошу прощения у тебя, девочка моя, за все, что у нас было, и горжусь тобой. Жалею, что не встретились с тобой", – произнес Джигурда.

Признание своего когда-то любимого мужчины Марина выслушала со слезами на глазах. Ведущий программы Борис Корчевников передал ей букет от Никиты. "К сожалению, он не пришел", – сообщил ведущий. "И слава богу", – ответила спортсменка, которая, впрочем, выглядела несколько опечаленной.

Во время программы спортсменка поведала зрителям об отношениях Джигурды с бизнес-вумен Людмилой Браташ. "Она всегда называла ее спасителем, потому что он пытался вылечить, реанимировать ее", – призналась фигуристка.

Ранее спортсменка рассказала, что Джигурда заставлял их детей Анжеля-Криста и Эву-Владу участвовать в странных обрядах. После этого она начала бояться за малышей и приняла решение о разводе.

Напомним, Анисина и Джигурда развелись в конце ноября 2016 года. По словам адвоката спортсменки Сергея Жорина, причиной стали непреодолимые разногласия. Марина утверждала, что Никита безответственно ведет себя по отношению к ней и детям.

Dni.ru
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