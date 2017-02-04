Джигурда довел Анисину до слез

Фигуристку Марину Анисину до глубины души растрогали слова актера Никиты Джигурды. Нежное признание артиста она слушала со слезами на глазах.

Встреча бывших возлюбленных должна была произойти в студии передачи "Прямой эфир". Зрители с замиранием сердца ждали этого события, но оно так и не состоялось. В последние минуты программы выяснилось, что Никита не приехал на передачу. "Ты моя последняя женщина на этой планете. Я передаю тебе этот букет и свое сердце. Я прошу прощения у тебя, девочка моя, за все, что у нас было, и горжусь тобой. Жалею, что не встретились с тобой", – произнес Джигурда.

Признание своего когда-то любимого мужчины Марина выслушала со слезами на глазах. Ведущий программы Борис Корчевников передал ей букет от Никиты. "К сожалению, он не пришел", – сообщил ведущий. "И слава богу", – ответила спортсменка, которая, впрочем, выглядела несколько опечаленной.

Во время программы спортсменка поведала зрителям об отношениях Джигурды с бизнес-вумен Людмилой Браташ. "Она всегда называла ее спасителем, потому что он пытался вылечить, реанимировать ее", – призналась фигуристка.

Ранее спортсменка рассказала, что Джигурда заставлял их детей Анжеля-Криста и Эву-Владу участвовать в странных обрядах. После этого она начала бояться за малышей и приняла решение о разводе.

Напомним, Анисина и Джигурда развелись в конце ноября 2016 года. По словам адвоката спортсменки Сергея Жорина, причиной стали непреодолимые разногласия. Марина утверждала, что Никита безответственно ведет себя по отношению к ней и детям.