Дженнифер Лоуренс отказалась извиняться за видео с танцами у шеста

"Послушайте, никто не хочет, чтобы интернет напоминал, как они пытались танцевать у стриптизного шеста", – заявила Лоуренс.

По словам актрисы, это произошло на дне рождения одного из ее лучших друзей. Как рассказала Лоуренс, на секунду она потеряла свою "параноидальную бдительность" ради веселья.

"Я не собираюсь извиняться. Тем вечером я повеселилась на полную", – заявила артистка.

В постскриптуме Лоуренс добавила, что танцевала не в нижнем белье, а в топе Alexander Wang. Она также сказала, что считает свои танцы довольно хорошими.