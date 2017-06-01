Дженнифер Гарнер: моя семья в полном составе

Gazeta.ru
четверг, 1 июня 2017 г. 16:09
Голливудская актриса Дженнифер Гарнер раскритиковала журнал People за статью о ее разводе с актером и режиссером Беном Аффлеком. Свое заявление артистка опубликовала в Facebook.
© Vida Press

По словам Гарнер, создается впечатление, что она участвовала в работе над обложкой People и над статьей. На самом деле, отметила актриса, она не позировала для журнала, не работала над материалом о ней и не давала соответствующего разрешения.

В статье People утверждается, в частности, что Гарнер не готова ходить на свидания после развода и что Аффлек был любовью ее жизни.

Актриса, со своей стороны, сказала: "У меня трое прекрасных детей, и моя семья в полном составе".

Гарнер добавила, что эта история не является трагедией, но влияет на нее и ее семью, поэтому актриса и решила прояснить ситуацию.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Дженнифер Гарнер: моя семья в полном составе

Дженнифер Гарнер: моя семья в полном составе
Голливудская актриса Дженнифер Гарнер раскритиковала журнал People за статью о ее разводе с актером и режиссером Беном Аффлеком. Свое заявление артистка опубликовала в Facebook.

55-летняя жена Эммануила Виторгана опровергла сообщения о своей беременности

55-летняя жена Эммануила Виторгана опровергла сообщения о своей беременности
Супруга российского актера Эммануила Виторгана Ирина Млодик опровергла появившиеся в прессе сообщения о том, что они с мужем якобы ждут ребенка.

СМИ: Девушка Роналду ждет от него двойню

Cristiano Ronaldo
Поклонники португальского футболиста Криштиану Роналду и западные таблоиды уверены, что скоро у спортсмена будут еще дети.

Невеста боится перемен во внешности Баскова

Невеста боится перемен во внешности Баскова
В последнее время Николай Басков резко похудел и стал выглядеть гораздо моложе. По словам самого "натурального блондина", невеста Софи боится больших изменений в его внешности.

Сестра Кейт Миддлтон проводит медовый месяц в Сиднее

Сестра Кейт Миддлтон проводит медовый месяц в Сиднее
Сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон проводит медовый месяц с мужем Джеймсом Мэттьюсом в Сиднее, сообщает Daily Mail.
Facebook друзья
Rambler's Top100