Дженнифер Гарнер: моя семья в полном составе

По словам Гарнер, создается впечатление, что она участвовала в работе над обложкой People и над статьей. На самом деле, отметила актриса, она не позировала для журнала, не работала над материалом о ней и не давала соответствующего разрешения.

В статье People утверждается, в частности, что Гарнер не готова ходить на свидания после развода и что Аффлек был любовью ее жизни.

Актриса, со своей стороны, сказала: "У меня трое прекрасных детей, и моя семья в полном составе".

Гарнер добавила, что эта история не является трагедией, но влияет на нее и ее семью, поэтому актриса и решила прояснить ситуацию.