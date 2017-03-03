Джейн Фонда призналась, что пережила изнасилование

Актриса Джейн Фонда заявила, что она пережила изнасилование, а в детстве подвергалась сексуальным домогательствам.

79-летняя актриса, лауреат премии "Оскар", дала интервью журналу The Edit, в котором рассказала, что однажды лишилась работы, так как отказала начальнику, пристававшему к ней.

"Чтобы показать, насколько патриархальная система наносит урон женщинам, могу сказать: я была изнасилована, меня в детском возрасте сексуально домогались и я была уволена, так как отказалась спать с моим боссом. Я всегда думала, что это моя вина, что я не сделала или не сказала нужной вещи", - заявила она.

По ее словам, молодым актрисам очень тяжело из-за отношения к женской сексуальности, так как основной акцент ставится на том, как женщина выглядит.

Фонда заявила, что по мере взросления чувствовала себя ущемленной из-за того, что многие мужчины в ее жизни оказались жертвами патриархальной системы взглядов и распространяли везде эту "болезнь".

По ее словам, многих молодых женщин насилуют, а они даже не знают, что их изнасиловали. Они обвиняют себя в том, что не так сказали "нет", уверена Фонда.

"Одна из самых важных вещей, которые сделало для нас движение женщин - то, что оно позволило нам понять, что изнасилование и домогательства не являются нашей виной. Нас подвергали насилию и это неправильно", - заявила она.

Фонда уже много занимается защитой прав женщин, она также поддерживает фонды, помогающие жертвам изнасилования.

Ранее актриса заявила, что ее мать Френсис Форд Сеймур в восемь лет подвергалась сексуальным домогательствам. В 42 года она покончила с собой, когда Джейн Фонде было всего 12 лет.

Фонда заявила, что она рада, что актрисы сейчас борются за то, чтобы убрать разрыв в оплате труда мужчин и женщин. Еще 40 лет назад никто не считал это проблемой, а женщины получали намного меньше мужчин.

"Я никогда об этом не думала. Я говорю о наивысшей точке моей карьеры в 70-е и 80-е годы: мне никогда не платили много денег. Я никогда не думала, что стою этого" , - заявила она.

Джейн Фонда была номинирована на "Оскар" семь раз. Дважды она получала премию как лучшая актриса.