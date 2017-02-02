Джеймс Кэмерон назвал дату начала съемок сиквела "Аватара"

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Lenta.ru
четверг, 2 февраля 2017 г. 11:50
Режиссер Джеймс Кэмерон объявил, что приступит к съемкам фильма "Аватар 2" в августе 2017 года. Об этом он рассказал в интервью изданию The Daily Beast.
© Stopkadras

"Если честно, у меня в приоритете сейчас не второй "Аватар". Я сосредоточен на "Аватаре 2, 3, 4 и 5" одинаково. Именно в этом и заключается мой подход", — заявил Кэмерон.

Он отметил, что недавно закончил работу над сценарием пятой части франшизы.

Режиссер также ответил на догадки о том, что главный герой его фильма "Титаник" Джек мог бы уместиться на двери вместе с Роуз после крушения и выжить.

"Это очень просто: открываете 147-ю страницу сценария, и там написано, "Джек слезает с доски и уступает ей место, чтобы она могла выжить". И все. Можете анализировать это как хотите", — объяснил он.

Джеймс Кэмерон — создатель фильмов "Титаник", "Аватар", "Терминатор" и "Терминатор 2: Судный день". Помимо режиссерской деятельности, он известен как исследователь подводного мира.

Lenta.ru
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