Джастин Бибер объявил об отмене мирового турне

Канадский певец Джастин Бибер отменил оставшиеся концерты своего мирового турне в поддержку его четвертого студийного альбома "Purpose". Об этом сообщается на официальном сайте музыканта.
Уточняется, что причиной отмены турне, в котором Бибер находился последние 18 месяцев, стали "непредвиденные обстоятельства". В рамках гастролей Бибер планировал выступить в США и Канаде, сообщает Gazeta.ru.
В заявлении говорится, что всем купившим билеты на шоу Бибера вернут деньги. Gо его словам, он хочет "просто отдыхать". "Мы собираемся покататься на велосипедах", — добавил музыкант.