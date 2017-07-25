Джастин Бибер объявил об отмене мирового турне

SHOWTIME!
вторник, 25 июля 2017 г. 14:33
Канадский певец Джастин Бибер отменил оставшиеся концерты своего мирового турне в поддержку его четвертого студийного альбома "Purpose". Об этом сообщается на официальном сайте музыканта.
Justinas Bieberis
© Vida Press

Уточняется, что причиной отмены турне, в котором Бибер находился последние 18 месяцев, стали "непредвиденные обстоятельства". В рамках гастролей Бибер планировал выступить в США и Канаде, сообщает Gazeta.ru.

В заявлении говорится, что всем купившим билеты на шоу Бибера вернут деньги. Gо его словам, он хочет "просто отдыхать". "Мы собираемся покататься на велосипедах", — добавил музыкант.

SHOWTIME!
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