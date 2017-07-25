Джастин Бибер объявил об отмене мирового турне

Проблемы в семье ведущего “Контрольной закупки” на “Первом канале” начались около полугода назад. Возможно, чувства не выдержали испытания расстоянием: в прошлом году Ольгу перевели работать в Санкт-Петербург, она уехала туда вместе с сыном — 9-летним Платоном. Антон же остался в Москве и летал к семье на выходные. Однако в мае супруги подали заявление на расторжение брака, их развели 6 июня, пишет Starhit.