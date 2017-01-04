Джанет Джексон родила первенца в 50 лет

NEWSru.com
среда, 4 января 2017 г. 12:03
Американская певица Джанет Джексон, сестра Майкла Джексона, родила первенца в возрасте 50 лет. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на ее представителя. Сына назвали Иссой.
© Vida Press

"Джанет Джексон и ее муж Виссам аль-Мана очень рады приветствовать их сына Иссу аль-Мана (Eissa Al Mana) на свет", - заявил журналу представитель певицы. Он добавил, что ее роды прошли спокойно и в настоящий момент она отдыхает.

Младшая сестра "короля поп-музыки" Майкла Джексона еще в апреле объявила об отмене мирового тура, чтобы сосредоточиться на планировании семьи. В октябре Джексон подтвердила, что беременна и собирается родить ребенка. Тогда журнал People поместил фотографию певицы, одетой во все белое, с характерным животиком, напоминает РИА "Новости".

С катарским миллиардером Виссамом аль-Маной Джексон встречается с 2010 года. В декабре 2012-го они тайно обручились.

Широкая популярность пришла к Джанет Джексон с выходом в феврале 1986 года ее третьего по счету альбома Control. Пик славы певицы пришелся на начало 90-х годов минувшего века. Всего Джексон продала 140 млн своих записей, по этому показателю она входит в группу самых популярных исполнителей в истории современной музыки.

NEWSru.com
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