Джамала выступает на "Евровидении" себе в убыток

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УНИАН
пятница, 12 мая 2017 г. 15:15
Победительница "Евровидения-2016", украинская певица Джамала ничего не получит из гонорара за выступление на конкурсе в 2017 году, сообщает УНИАН.
Jamala
© DELFI / Domantas Pipas

"Один миллион гривен (около 38 тысяч долларов) — это гонорар за производство трех номеров, в одном из которых была запись симфонического оркестра, во втором — постановка с танцорами. Для каждого из номеров надо было пошить костюмы для Джамалы, балета, бэк-вокалистов, нарисовать графику", — заявил продюсер исполнительницы Игорь Тарнопольский.

По его словам, команде Джамалы приходится доплачивать за производство номеров. Расходы при этом превысили сумму гонорара на несколько тысяч долларов. Продюсер добавил, что в процессе подготовки программы Джамала взяла на себя всю ответственность за издержки.

Ранее в четверг крымские власти направили артистке официальное приглашение посетить республику, пообещав взять все расходы на проезд и проживание на себя.

Письмо последовало за заявлением Джамалы, что она хочет выступать на полуострове, однако не может приехать даже для того, чтобы навестить больного дедушку. Причину, по которой она якобы не может въехать на территорию республики, певица не назвала.

УНИАН
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