Джамала прокомментировала результаты "Евровидения"

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Dni.ru
среда, 17 мая 2017 г. 13:57
На Международном музыкальном конкурсе "Евровидение", который на днях завершился в Киеве, Украину представляла рок-группа O.Torvald, занявшая лишь 24 место. Константин Меладзе извинился за столь неудачное выступление команды, заявив, что в таком результате виновато жюри национального отбора, в которое, кстати, входил он сам, Джамала и другие музыкальные эксперты.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Однако Джамала не считает, что должна извиняться. "Я абсолютно не согласна с тем, что жюри Национального отбора должны извиниться за свой выбор, и лично я ни за что извиняться не собираюсь. Коллективный балл от жюри совпал с баллом, который O.Torvald получили по результатам зрительского голосования, то есть и жюри, и зрители проголосовали за этого участника вместе", – заявила певица.

Затем Джамала развила свою мысль. "Евровидение" – это конкурс, нет никаких гарантий, результаты непредсказуемы. Все пророчили победу исполнителю из Италии, а выиграл португалец. O.Torvald достойно выступили на конкурсе, они были единственной рок-группой, и этим, в том числе, отличались от всех других участников. Я поздравляю Женю Галича и ребят из O.Torvald с отличным выступлением!" – цитирует исполнительницу украинский канал СТБ.

А вот Константин Меладзе придерживается весьма пессимистической точки зрения. Ранее он заявил, что 24 место для страны это "позор". "И виноваты в этом исключительно жюри, в котором был и я. Не сумели договориться о каком-то едином кандидате. Я голосовал за TAYANNA, и по сей день считаю, что она выступила бы наилучшим образом. Андрей голосовал за MELOVIN. Джамала голосовала за O.Torvald. Голосовали мы все вразнобой. И были удивлены, каким образом вдруг попал именно этот человек на Евровидение. Всем сразу стало понятно, что это будет провал. Это совсем не тот жанр, который может претендовать хотя бы на попадание в двадцатку", – заявил Меладзе тому же телеканалу.

Музыкант подчеркнул, что именно Джамала настаивала на том, чтобы Украину на конкурсе представляла именно рок-команда O.Torvald. "Ей понравилось, и проголосовала. Без учета перспектив на Евровидении. А мне кажется, что все-таки нужно думать на несколько шагов вперед", – заметил Константин Меладзе.

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Джамала прокомментировала результаты "Евровидения" (8)

Джамала прокомментировала результаты Евровидения
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