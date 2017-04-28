Друзья предали Киркорова перед юбилеем

В последний день апреля Филипп Киркоров закатит грандиозный банкет в Кремле по случаю своего 50-летия. "У меня очень много друзей, – рассказал певец. – Я каждому позвонил и пригласил на банкет – это 2000 человек. Кое-кого, конечно, вычеркнул, потому что даже за последние полгода произошли некоторые открытия – люди, которых я считал своими друзьями, просто на ровном месте предали, поступили некрасиво, оскорбительно по отношению ко мне, моему творчеству, моей семье. Я их не только вычеркнул из списка на сегодня, я их удалил из моей жизни навсегда. Потому что не бывает одного предательства".

Киркоров уверяет, что с рождением детей он изменился. "Я дал по тормозам своему темпераменту, каким-то реакциям на проявление несправедливости, как мне казалось, когда меня начинали обижать, оскорблять. Я никогда никого не трогал первым. Всегда нападки происходили со стороны. Но так получалось, что камера всегда была направлена на меня, и я оказывался виноват. Поэтому рождались все эти "розовые кофточки", все эти яблоковы".

"Рисовались электронные версии моих нападений, моих скандалов – это обидно. Я человек мягкий и первым никогда никого не трону. Но если я защищаюсь, я защищаюсь очень жестко. И уже многие знают, что лучше меня не трогать", – заявил Филипп в интервью шоу "ОК на связи!"