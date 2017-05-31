Домработница Кейт Миддлтон и принца Уильяма уволилась

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среда, 31 мая 2017 г. 18:15
Недавно в британской прессе появилась информация о том, что 35-летняя Сэди Райс, горничная принца Уильяма и Кейт Миддлтон, решила уволиться. По данным издания The Sun, на этот шаг домработница пошла из-за того, что ее работодатели стали слишком требовательными, пишет Woman.ru
Princas Williamas ir Kate Middleton
© Vida Press

На протяжении двух лет Сэди трудилась в поместье герцога и герцогини Кембриджских в Норфолке. В ее обязанности входили уборка, стирка, закупка продуктов, а также время от времени она готовила семье. Сообщается, что за все это ей полагалось весьма солидное финансовое вознаграждение — 35 тысяч фунтов стерлингов в год.

“Сэди — очень трудолюбивый человек, но даже для нее требования стали слишком завышенными. Они захотели, чтобы Райс начала работать и в Кенсингтонском дворце, и увеличили количество задач. Из-за работы ей не удавалось вести нормальную жизнь. Она уже подала заявление, и ничто не сможет повлиять на ее решение. Их потеря”, — рассказал журналистам источник, близкий к окружению королевской семьи.

Сэди Райс начала работать на семью с 2015 году после того, как Кейт переманила ее у норвежского кронпринца Хокона и его супруги Метте-Марит. До этого женщина трудилась в Букингемском дворце.

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Домработница Кейт Миддлтон и принца Уильяма уволилась (1)

Princas Williamas ir Kate Middleton
Недавно в британской прессе появилась информация о том, что 35-летняя Сэди Райс, горничная принца Уильяма и Кейт Миддлтон, решила уволиться. По данным издания The Sun, на этот шаг домработница пошла из-за того, что ее работодатели стали слишком требовательными, пишет Woman.ru

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