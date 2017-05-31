Домработница Кейт Миддлтон и принца Уильяма уволилась

На протяжении двух лет Сэди трудилась в поместье герцога и герцогини Кембриджских в Норфолке. В ее обязанности входили уборка, стирка, закупка продуктов, а также время от времени она готовила семье. Сообщается, что за все это ей полагалось весьма солидное финансовое вознаграждение — 35 тысяч фунтов стерлингов в год.

“Сэди — очень трудолюбивый человек, но даже для нее требования стали слишком завышенными. Они захотели, чтобы Райс начала работать и в Кенсингтонском дворце, и увеличили количество задач. Из-за работы ей не удавалось вести нормальную жизнь. Она уже подала заявление, и ничто не сможет повлиять на ее решение. Их потеря”, — рассказал журналистам источник, близкий к окружению королевской семьи.

Сэди Райс начала работать на семью с 2015 году после того, как Кейт переманила ее у норвежского кронпринца Хокона и его супруги Метте-Марит. До этого женщина трудилась в Букингемском дворце.