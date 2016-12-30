Дочь Веры Брежневой изменилась до неузнаваемости

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пятница, 30 декабря 2016 г. 10:23
15-летняя дочь певицы и актрисы Веры Брежневой Соня Киперман пользуется популярностью среди подростков. За аккаунтом юной девушки в соцсети следят более 100 тысяч поклонников, а каждая публикация собирает огромное количество “лайков” и комментариев, пишет Starhit.
© Instagram

Недавно Соня решила сменить имидж. Юная наследница известной артистки отрезала челку. К тому же для фото молодая барышня накрасила губы помадой темного цвета, что сделало ее совершенно неузнаваемой.

Подписчики в соцсети оценили преображение Киперман и поспешили сделать ей комплименты. Они отметили, что ей очень идет новый образ, и похвалили за то, что она не боится экспериментов.

A photo posted by Sonya Kiperman (@sonya_kooper) on Dec 27, 2016 at 2:41am PST

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