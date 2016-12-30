Дочь Веры Брежневой изменилась до неузнаваемости

Недавно Соня решила сменить имидж. Юная наследница известной артистки отрезала челку. К тому же для фото молодая барышня накрасила губы помадой темного цвета, что сделало ее совершенно неузнаваемой.

Подписчики в соцсети оценили преображение Киперман и поспешили сделать ей комплименты. Они отметили, что ей очень идет новый образ, и похвалили за то, что она не боится экспериментов.