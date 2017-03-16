Дочь Валерии рассказала о тяжелом детстве

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четверг, 16 марта 2017 г. 19:19
23-летняя певица, актриса и ведущая Анна Шульгина стала героиней программы Первого канала “Наедине со всеми”. Девушка дала откровенное интервью Юлии Меньшовой. Анна поведала о своих отношениях с близкими людьми, а также о непростом периоде в жизни. По признанию наследницы известной певицы, ей было очень нелегко после развода родителей. Тогда у Шульгиной произошел нервный срыв. Начинающая артистка не скрывает, что находилась в крайне напряженных отношениях с биологическим отцом, продюсером и композитором Александром Шульгиным, пишет Starhit.
© Asmeninio archyvo nuotr.

“Дома царила грустная и нервная атмосфера. Я его очень дико боялась. Один раз, когда был бракоразводный процесс, он позвонил поздравить меня с днем рождения. Мне исполнялось восемь или девять лет. Помню, что у нас был праздничный обед, и тут звонок. Мама говорит: “Подойди, тебя хотят поздравить”. Беру трубку и слышу этот голос, после чего у меня случается припадок. Это была какая-то эпилепсия… Прекрасно помню, как швырнула трубку. Потом я в конвульсиях билась в кровати. Что со мной произошло, не понимаю. У меня было несколько припадков, когда я слышала его голос и один раз, когда увидела мужчину, похожего на него”, — рассказала Анна.

Со временем девушка начала воспринимать Александра Шульгина как чужого человека. По словам Анны, она иногда видит мужчину на светских мероприятиях, но не общается с ним. “Так получается, что мы стали случайными прохожими. В свое время человек уже все показал. Он даже не подходит и не спрашивает, как дела. Может посмотреть и уйти… Когда я в первый раз его увидела после развода, у меня екнуло сердце. Я просто не поняла, что сейчас будет… Но ничего не произошло. Я сделала свои выводы и отпустила эту ситуацию”, — поделилась Шульгина.

Своим отцом начинающая артистка считает Иосифа Пригожина. У него отлично получилось поладить с наследниками Валерии от предыдущего брака. В эфире программы Анна поведала о том, как он воспитывает детей. По словам девушки, когда речь заходит об избранниках дочери, продюсер проявляет строгость. “Типичный отец”, — сказала девушка, смеясь. К слову, в данный момент Пригожину не о чем волноваться: сердце Шульгиной свободно.

Анна также рассказала о том, что искренне восхищается Иосифом и находит его первоклассным продюсером. Поэтому Шульгина уже начала с ним сотрудничать. “Я не понимаю, что в этом постыдного? Почему я должна идти к чужому дяденьке, если у меня такой крутой папа?” — объяснила девушка.

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