Дочь Татьяны Навки вызвала умиление кокетством

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среда, 12 апреля 2017 г. 16:04
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка вместе с младшей дочкой Надеждой улетела в отпуск. Они сменили прохладную российскую весну на более теплый и мягкий климат. В программе у звездного семейства солнечные ванны и водные процедуры. Известная фигуристка делится в микроблоге с фолловерами кадрами с путешествия. Больше всего поклонники Татьяны оценили видео с участием наследницы, пишет Starhit.
© Sputknik/Scanpix

На нем очаровательная малышка сидит на лежаке вместе с другом Марком. Малыши едят яблоко и несколько стесняются. Но в какой-то момент девочка просто разворачивается и начинает смущаться, чем и умилила всех подписчиков мамы без исключения.

Фолловеры по достоинству оценили скромный характер Нади и пока еще неуверенное общение с мальчиками. Кроме того, пухленький животик юной красавицы также не оставил равнодушным пользователей социальной сети. Они оставили десятки комментариев со словами восхищения в адрес дочери Дмитрия Пескова.

A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Apr 10, 2017 at 7:57am PDT

“Вот она у вас кокетка! Прелесть!”, “Пампушечка сладкая”, “Такая пышечка!”, “Какая сладкая булочка!”, “Прелесть! Пухляшка!”, “Очень мило кокетничает!”, “Харизма у нее просто зашкаливает! Необычный ребенок!”, “Ну какая сладенькая плюшечка, хочется ее тискать и взгляд такой добродушный!”, “Это не детки — это сдоба! Это десерт!”, “Какая хорошенькая! Копия мамы только маленькая! Танечка, вылитая вы!”, “Как же она похожа на вас, Татьяна!” — написали в Сети поклонники популярной спортсменки.

Несмотря на юный возраст — Наде всего 2,5 года — девочка быстро развивается и уже радует знаменитых родителей многочисленными талантами и разносторонними интересами. Стоит отметить, что Татьяна вкладывает действительно много сил и времени в свою любимицу. Малышка уже посещает различные секции. В том числе, конечно, спортивные.

Недавно Навка поделилась с подписчиками “Инстаграма” еще одни роликом. На нем Надя словно гимнастка шагает по парапету, раздвинув руки для поддержания баланса. После смело делает несколько кувырков и повторяет всю цепочку сначала. Интересно, что даже оступившись, маленькая спортсменка продолжает упражнение. Как оказалось позже, девочка просто очень хотела пойти на батут.

“Я в детстве тоже ходила на гимнастику с условием, что призом будет батут. Действительно, гены! Никогда не думала, что с двух лет можно уже заниматься различными видами спорта как фигурное катание, лыжи, плавание, гимнастика и так далее. И я сегодня абсолютно согласна с умеренно-ранним, здравым развитием детей”, — написала Татьяна в микроблоге.

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