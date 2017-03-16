Дочь Розы Сябитовой планирует занять ее место

По признанию Розы, она искренне гордится успехами дочери Ксении. Сябитова уверена в том, что девушка далеко пойдет. Совсем скоро она получит профильное образование, после чего начнет строить карьеру на ТВ. Ведущая полагает, что ей растет достойная смена.

“Моя дочь уже выбрала телевидение. Она в ближайшее время оканчивает школу “Останкино”. У Ксении далеко идущие планы: она собралась стать как минимум ведущей “Доброго утра”. И я думаю, что у нее это получится. Ксения выросла на нашем проекте “Давай поженимся!”, она в формате, все знает, и камера ее любит. У дочери прекрасное образование, причем не одно. Она интересная, молодая, красивая, талантливая. В общем, достойная смена растет. Думаю, дочь пойдет еще дальше, чем я”, — поделилась женщина.

Что касается сына Розы Сябитовой Дениса, то, как утверждает ведущая, он не планирует пойти по стопам знаменитой матери. “Это совершенно не его история. Он хочет зарабатывать деньги, жениться, нарожать как минимум троих детей”, — отмечает телесваха.

A post shared by Сябитова Ксения (@k_syaba) on Mar 10, 2017 at 4:47am PST

К слову, в этом году звезда программы “Давай поженимся!” отметила свой юбилей. Розе Сябитовой исполнилось 55 лет. Празднования по этому поводу прошли в одном из роскошных столичных ресторанов французской кухни, расположенном на Рублевском шоссе. Поздравить женщину пришли ее родные и близкие, в том числе Ирина Слуцкая, радиоведущая Алиса Селезнева и Лариса Гузеева. К слову, в недавнем интервью Роза призналась, что у нее особые отношения с другой ведущей популярного шоу Первого канала. “Мы — коллеги и профессионалы. Я многому у нее научилась”, — цитирует звезду “Вокруг ТВ”.

В тот памятный вечер Роза Сябитова подготовила гостям множество сюрпризов, в том числе световое шоу и изысканные угощения. Окружение знаменитости запомнило этот особенный день надолго. Стоит отметить, что на своем празднике женщина выглядела просто потрясающе. Телесваха примерила роскошное платье в пол, подчеркивающее ее стройную фигуру.