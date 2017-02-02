Дочь Обамы устроилась на работу в голливудскую кинокомпанию

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Lenta.ru
четверг, 2 февраля 2017 г. 15:15
Старшая дочь бывшего президента США Барака Обамы Малия проходит оплачиваемую стажировку в американской киностудии The Weinstein Company (TWC). Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник в компании.
© Vida Press

По информации портала, Малия работает в отделе проектов — она прочитывает и отбирает сценарии для дальнейшего производства. Источник подчеркнул, что стажировка дочери Обамы продлится до конца весны.

В издании предполагают, что за работу 18-летней Малии платят девять долларов в час.

TWC занималась производством таких фильмов, как "Джанго освобожденный" Квентина Тарантино и "Умница Уилл Хантинг" Гаса Ван Сента, а также лент "Король говорит!", "Артист" и "Мой парень — псих".

В 2016 году старшая дочь четы Обамы Малия окончила школу и взяла так называемый gap year ("свободный год") перед тем, как начать осенью 2017-го учебу в Гарвардском университете, куда она уже поступила. Младшей сестре Малии — Саше — 15 лет.

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