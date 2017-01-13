Дочь Майкла Джексона в бешенстве от сериала о своем отце

Вести.Ru
пятница, 13 января 2017 г. 09:53
18-летняя дочь покойного короля поп-музыки Майкла Джексона Пэрис заявила, что ее "тошнит" от нового сериала "Urban Myths" ("Городские мифы"), героем одной из серий которого стал ее отец. Девушку взбесило, что Джексона сыграл белый актер, а также "неуважение", с которым авторы шоу якобы отнеслись к артисту, сообщает Telegraph.
© AFP/Scanpix

Премьера сериала "Городские мифы", который посвящен различным слухам и байкам, связанным с голливудскими звездами и артистами, состоится 19 января, сейчас можно посмотреть лишь короткий трейлер. Однако этого ролика оказалось достаточно, чтобы вызвать бурю негодования среди родственников и поклонников Майкла Джексона.

Дочь покойного короля поп-музыки написала в своем "Твиттере", что она в бешенстве от увиденного. "Меня жутко огорчает, что образ моего отца в этом сериале сделан намеренно комичным и унизительным для его памяти", — отметила Пэрис.

По сюжету серии, в которой фигурирует Майкл Джексон, артист в компании своих друзей, актеров Элизабет Тейлор и Марлона Брандо, отправляется в путешествие на автомобиле через всю Америку сразу после трагических событий 11 сентября 2001 года.

Пэрис Джексон считает, что Тейлор, которая является крестной матерью девушки, также выглядит в этом эпизоде карикатурно.

Играющий короля поп-музыки актер Джозеф Файнс заявил, что осведомлен о "чувствительности" поклонников Джексона, добавив, что своей игрой он ни в коем случае не хотел оскорбить память покойной звезды.

Помимо Майкла Джексона в сериале "Городские мифы" будут фигурировать Боб Дилан, Кэри Грант и Адольф Гитлер.

Вести.Ru
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Дочь Майкла Джексона в бешенстве от сериала о своем отце

Дочь Майкла Джексона в бешенстве от сериала о своем отце
18-летняя дочь покойного короля поп-музыки Майкла Джексона Пэрис заявила, что ее "тошнит" от нового сериала "Urban Myths" ("Городские мифы"), героем одной из серий которого стал ее отец. Девушку взбесило, что Джексона сыграл белый актер, а также "неуважение", с которым авторы шоу якобы отнеслись к артисту, сообщает Telegraph.

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