Дочь Майкла Джексона в бешенстве от сериала о своем отце

Премьера сериала "Городские мифы", который посвящен различным слухам и байкам, связанным с голливудскими звездами и артистами, состоится 19 января, сейчас можно посмотреть лишь короткий трейлер. Однако этого ролика оказалось достаточно, чтобы вызвать бурю негодования среди родственников и поклонников Майкла Джексона.

Дочь покойного короля поп-музыки написала в своем "Твиттере", что она в бешенстве от увиденного. "Меня жутко огорчает, что образ моего отца в этом сериале сделан намеренно комичным и унизительным для его памяти", — отметила Пэрис.

@TheMJCast i'm so incredibly offended by it, as i'm sure plenty of people are as well, and it honestly makes me want to vomit.— Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) January 11, 2017

По сюжету серии, в которой фигурирует Майкл Джексон, артист в компании своих друзей, актеров Элизабет Тейлор и Марлона Брандо, отправляется в путешествие на автомобиле через всю Америку сразу после трагических событий 11 сентября 2001 года.

Пэрис Джексон считает, что Тейлор, которая является крестной матерью девушки, также выглядит в этом эпизоде карикатурно.

Играющий короля поп-музыки актер Джозеф Файнс заявил, что осведомлен о "чувствительности" поклонников Джексона, добавив, что своей игрой он ни в коем случае не хотел оскорбить память покойной звезды.

Помимо Майкла Джексона в сериале "Городские мифы" будут фигурировать Боб Дилан, Кэри Грант и Адольф Гитлер.