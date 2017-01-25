Дочь Майкла Джексона уверена, что ее отца убили

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Gazeta.ru
среда, 25 января 2017 г. 13:35
Пэрис Джексон, 18-летняя дочь американского певца Майкла Джексона, скончавшегося в 2009 году, дала интервью журналу Rolling Stone, в котором заявила, что не верит в смерть отца от естественных причин.
© Reuters/Scanpix

Дочь певца считает, что он был убит предумышленно. По ее словам, сам Джексон говорил, что "они однажды убьют меня".

"Это очевидно. Все указывает на это. Это звучит как теория заговора или как полная несуразица, но настоящие фанаты и все члены семьи знают это", — уверена Пэрис Джексон.

Она также добавила, что хочет правосудия и найти виновных, отметив, что смерти ее отца желало "множество людей".

Ранее Пэрис Джексон раскритиковала серию сериала "Городские мифы" с Джозефом Файнсом в роли ее отца. Впоследствии серию сняли с эфира.

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