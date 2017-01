Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе

Как рассказал дизайнер Марк Джейкобс, он очень давно знаком с Кобейн и всегда хотел с ней поработать. Модельер отметил, что восхищается красотой, уникальностью и силой девушки и уважает эти качества.

Автор фотографий Кобейн для Marc Jacobs – Дэвид Симс.

Сама Кобейн называет себя визуальным артистом и не планирует становиться супермоделью. "Не думаю, что буду работать моделью для кого-то еще на протяжении очень долгого времени – это стопроцентно за пределами моей зоны комфорта", – заявила она. Кобейн добавила, что не согласилась бы на такую работу ни для кого, кроме Джейкобса.

Frances Bean Cobain stars in the Marc Jacobs Spring 2017 ad campaign photographed by David Sims. pic.twitter.com/srfzYtO3TS

— Marc Jacobs (@marcjacobs) January 25, 2017