Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе

Дочь лидера группы Nirvana Курта Кобейна и певицы и актрисы Кортни Лав дебютировала в модельном бизнесе, сообщает Yahoo Style. 24-летняя Фрэнсис Бин Кобейн стала лицом весенне-летней кампании Marc Jacobs.

Как рассказал дизайнер Марк Джейкобс, он очень давно знаком с Кобейн и всегда хотел с ней поработать. Модельер отметил, что восхищается красотой, уникальностью и силой девушки и уважает эти качества.

Автор фотографий Кобейн для Marc Jacobs – Дэвид Симс.

Сама Кобейн называет себя визуальным артистом и не планирует становиться супермоделью. "Не думаю, что буду работать моделью для кого-то еще на протяжении очень долгого времени – это стопроцентно за пределами моей зоны комфорта", – заявила она. Кобейн добавила, что не согласилась бы на такую работу ни для кого, кроме Джейкобса.