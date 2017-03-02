Дочь Кадырова стала дизайнером и показала первую коллекцию

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SHOWTIME!
четверг, 2 марта 2017 г. 15:23
В столице Чечни Грозном прошла презентация первой коллекции дочери президента Чечни Рамзана Кадырова Айшат.
© Instagram

Несмотря на юный возраст, 18-летняя Айшат Кадырова в прошлом году стала директором модного дома Firdaws, который в 2009 году основала ее мать Медни Кадырова - супруга президента Чечни.

На первый показ Айшат собрались многочисленные российские знаменитости, в числе которых были Яна Рудковская, певица Нюша, Светлана Бондарчук, телеведущая Ольга Бузова, певец Тимати, а также итальянский модельер Стефано Риччи с семьей и вице-президент фирмы Chopard Каролина Груози-Шойфеле.

Представленная молодым дизайнером коллекция это женские платья в традиционном для Чечни стиле - в пол, полностью закрывающие руки, ноги и шею. Как уточняют российские СМИ, Айшат использовала для создания коллекции самые роскошные и дорогие ткани. Также девушка представила свои первые духи, названные в честь дома моды Firdaws. Первый флакон она торжественно преподнесла своей матери.

Дорогие друзья! Сотни любителей и ценителей высокой моды стали участниками премьерного показа коллекции женского платья от Айшат Кадыровой. Она менее года назад возглавила Модный Дом Firdaws @dm_firdaws основанный Медни Мусаевной. И первый же экзамен по всеобщему мнению специалистов сдала на "отлично". Айшат представила на суд зрителей тридцать платьев, каждое из которых можно назвать шедевром. В них очень удачно сочетаются национальные традиции, изящество и утончённость линий чеченского девичьего наряда и модные тенденции современности. Платье от Айшат Кадыров понравится чеченке, русской, француженке, итальянке, турчанке, девушке любой национальности. Уже сегодня заказы поступают из многих стран Европы, Азии, Америки и, даже из Австралии. Айшат также представила парфюм от Firdaws. Участницы вечера стали первыми обладателями духи. Их нежный, мягкий, ласкающий душу запах не оставит равнодушными девушек из Грозного, Москвы, Парижа. Поддержать Айшат приехали известные в России артисты, деятели шоубизнеса, журналисты. Они были в восторге от коллекции. Нужно отметить и ещё одну деталь - огромное социальное значение Модного Дома Firdaws @dm_firdaws Сегодня непосредственно в Доме работают более ста женщин. Они имеют стабильную работу и хорошую зарплату. После показа коллекции Айшат дала в "Сафии" ужин в честь своих дорогих гостей. #Кадыров #Россия #Чечня #Firdaws #Айшат

A post shared by Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) on Mar 1, 2017 at 1:04pm PST

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