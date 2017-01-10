Дочь Елены Воробей учится жить без интернета

– Дочка участвует в своеобразном эксперименте своей мамы, — рассказала нам Елена. — Я нашла такую уникальную школу, где у ребенка больше возможности стать самостоятельным. День в этой школе начинается с того, что у учеников отбирают все телефоны и другие гаджеты. А выдают их только на один час и после того, как все учащиеся сделают домашнее задание и покажут его дежурному преподавателю. Мой ребенок учится жить без интернета, чему я несказанно рада. Это большая ответственность, большая занятость, но она с этим достойно справляется. У нее шесть раз в неделю английский. С музыкальной школой мы завязали. Сонюшке стали неинтересны занятия. Я пошла ей навстречу. Но с условием, что она возобновит учебу в школе живописи. У нее сейчас такой возраст, она ищет себя. Я помню себя в 13, поэтому прекрасно ее понимаю и не давлю. Я рада, что дочь доверяет мне, мы часто вместе отдыхаем. Любим проводить время активно. Недавно вот решили освоить верховую езду. Это невероятные ощущения!

Добавим, что этот год выдался для Елены Воробей крайне тяжелым — она потеряла маму и бывшего возлюбленного — отца своей дочери. Эту тему актриса больше не обсуждает: слишком болезненная. А от депрессии ее спасают семья и любимые зрители.