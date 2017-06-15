Дочь Алексея Панина довели до слез в эфире “Пусть говорят”

“Я хочу, в первую очередь, извиниться за то, что стал невольным участником, того, что вы и ваши дети могли увидеть в Сети. Я, конечно, руку к этому не прикладывал, но так как, наверное, виновника не найдем, я беру их грехи на себя. Поэтому приношу свои извинения за это абсолютно искренне”, — сказал Панин, появившись в студии.

Алексей рассказал, что эти видеоролики он записывал несколько лет назад. Артист вспомнил, что он был пьян и таким образом развлекался с девушкой. Панин сообщил, что плохо себя чувствовал, так как на тот момент от него ушла жена и он перестал видеться с дочерью. Мужчина признался, что эту запись украли, а личная жизнь никого не касается.

Эксперты в студии обратили внимание на то, что девятилетняя дочь Нюся может видеть подобные ролики с участием папы в Сети. Однако Панин считает, что ребенок этого не видел и абсолютно счастлив.

В студии присутствовала психолог Нина Тарасенко, которая разговаривала с девочкой. Она поделилась шокирующими подробностями беседы с Нюсей.

“Нюся рассказала мне, что на одной из вечеринок папа и его друг взяли ее за руки и за ноги и кинули в речку, где находились голые мужчины. Еще Алексей предложил, проезжая мимо Красной площади, пройтись ей голой. Она просила очень часто, о чем она мне рассказала, не делать того, что делали рядом с ее спальней. Это оргии, которыми вы занимались с подругой и еще одна пара”, — поделилась специалист.

В студии появилась бывшая супруга и мама Нюси Юлия Юдинцева. Она призналась, что последний раз видела девочку второго мая в школе.

“Я прошу, услышьте, моя дочь Анна находится у извращенца и социопата, он игнорирует социальные нормы. Я не лишена прав на воспитание дочери, и то, что в законную силу вступило какое-то решение суда — это ложь”, — заявила экс-жена актера.

Андрей Малахов предложил посмотреть видео, на котором девятилетняя девочка рассказывает о своей маме.

“Она уходила и оставляла меня дома, бабушка, ее мама, работает в Эрмитаже, мы с бабушкой пошли туда. А мама осталась дома, она заказала пиццу, пиво и смотрела фильм. Мне не очень приятно это было, я вылила в унитаз, она накричала на меня, что нельзя трогать чужие вещи и начала у моей бабушки просить 1000 рублей, чтобы заказать пиццу и пиво. Я их закрыла, они передо мной дрались. Руки все исцарапала. Это было что-то”, — сообщила дочь Панина и Юдинцевой.

Адвокат Юлии Назар Назаров провел собственное расследование. Он предположил, что ролик, на котором Алексей ходит в женских колготках, был снят совсем недавно. Однако актер не стал отвечать на это предположение и сказал, что не слышал этого, так как смотрел в свой планшет.

В студии появилась мама Юлии Надежда Юдинцева. Она предположила, что Алексей не просто хулиган, а страдает психическим расстройством.

Друг Панина Никита Джигурда не мог остаться равнодушным к беде приятеля и пришел поддержать его на программу.

“Не удивлюсь, Назар, что ты к этому причастен, к этим роликам, чтобы обвинить. Лешка, рыдая, говорил: “Я жить не хочу без дочки, мне жить незачем”. Лешка подставлен”, — заявил шоумен.

Андрей Малахов поспешил успокоить Джигурду, так как в студии все-таки присутствовал ребенок Панина и Юдинцевой. Нюся сразу заявила, что не собирается менять свое решение и останется с отцом.

“Мама, я тебе столько раз говорила, что хочу жить с папой”, — заявила девочка.

Накануне в интервью она рассказывала о том, что у нее прекрасные отношения с родителем. “Папа мне не как папа, а друг, ему можно все рассказать. А вот некоторые дети не все могут рассказать. Папа с того времени вообще изменился, он не пьет три года. Папу я люблю больше”, — говорила Аня.

В конце программы девочка призналась, что у нее есть мечта — жить спокойно. После этого она расплакалась, и Никита Джигурда взял ее на руки и вместе с Паниным покинул студию.

Юлия заявила, что Алексей внушает девочке, что она больна, а они якобы ее спасают. Однако Андрей Малахов был удивлен, что дочь Панина и Юдинцевой не говорила о том, что ей было хорошо жить с мамой.