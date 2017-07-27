Дмитрий Шепелев оказался в центре нового громкого скандала

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четверг, 27 июля 2017 г. 10:43
Дмитрий Шепелев после долгого перерыва вернулся на российское телевидение. Накануне на Первом канале состоялась премьера его авторского нового шоу “На самом деле”, пишет “7 дней”.
© RIA/Scanpix

Первыми гостями студии Дмитрия стали Алексей Панин и его бывшая жена, которые отвечали на вопросы друг друга на полиграфе — главной “фишке” шоу. Специалисты оценивали показания прибора и выносили вердикт: правду ли говорят герои программы? Вот только первый выпуск получился настолько скандальным, что этого, кажется, не ожидал даже сам Шепелев.

Панин с женой целый час в резкой манере выяснили отношения, поочередно обвиняя друг друга в безобразных поступках. Дмитрий пытался урезонить встретившихся супругов, напоминая, что программа была создана для того, чтобы помочь двум сторонам конфликта прийти к консенсусу. Однако урезонить Алексея и Юлию ведущему не удавалось. В результате актер с женой, так и не сделав ни одного шага к примирению, в очередной раз просто облили друг друга грязью.

Вышедшей в эфир программой многие зрители остались недовольны. “Очередной “Дом-2”, сколько можно?”, “Опять трясут “грязным бельем”… Может, надо подумать над другим форматом?” — пишут они в социальных сетях. Телезрителей поддержал и Стас Садальский. “Вы не видели… по 1 каналу, новую передачу с Шепелевым? Отвратительное послевкусие… — поделился своим мнением Садальский. — Раньше телевизор был окном в мир, теперь это окно в жо*у. А вам понравилось?”

Стоит отметить, что о возвращении Дмитрия к работе стало известно еще весной. Тогда, правда, ходили слухи, что Шепелев заменит Бориса Корчевникова на посту ведущего шоу “Прямой эфир”, однако позже эта информация была опровергнута.

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