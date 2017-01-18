Дмитрий Нагиев рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой

SHOWTIME!
среда, 18 января 2017 г. 15:13
Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, чья переписка с тогда еще не разведенной Ольгой Бузовой стала поводом для скандала, рассказал о своих отношениях со звездой телешоу "Дом-2".
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В разговоре с изданием Woman актер признался, что с Бузовой его связывают теплые приятельские отношения. "В тот момент, когда у Ольги и ее мужа шел бракоразводный процесс, думаю, я ей помог. Из меня фиговый психолог, я нахожусь в том возрасте, когда плохо видишь — лучше трогать. На сегодняшний день мы с Олей находимся в теплых приятельских отношениях, - рассказал Нагиев. - Я бы не стал накручивать и называть наши отношения чем-то большим, чем они есть на самом деле. И в тоже время не стал бы их умалять".

По словам артиста, он был удивлен настоящей, а не экранной Ольгой Бузовой, ее человеческими качествами. "Нужно признать, что во многом Ольга Бузова — это образ, хотя, конечно, тараканы в ее голове продолжают пировать", — говорит Нагиев.

SHOWTIME!
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