Дмитрий Нагиев показал, как выглядел в молодости

В юности Нагиев серьезно занимался спортивной гимнастикой, самбо и дзюдо. Причем в последнем виде спорта он достиг высоких результатов. Он стал мастером спорта по дзюдо и в начале 1980-х годы завоевал звание чемпиона СССР среди юниоров.

Затем профессиональные занятия спортом пришлось прекратить. Однако Нагиев до сих пор продолжает поддерживать отличную физическую форму и много времени уделяет занятиям фитнесом.