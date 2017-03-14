Дмитрий Нагиев показал, как выглядел в молодости

Накануне 50-летия Дмитрия Нагиева одолевает ностальгическое настроение. Актер и телеведущий, к брутальной лысине которого все давно привыкли, продемонстрировал старое фото, где у него еще была грива роскошных вьющихся волос, пишет “7 дней”.
В юности Нагиев серьезно занимался спортивной гимнастикой, самбо и дзюдо. Причем в последнем виде спорта он достиг высоких результатов. Он стал мастером спорта по дзюдо и в начале 1980-х годы завоевал звание чемпиона СССР среди юниоров.
Затем профессиональные занятия спортом пришлось прекратить. Однако Нагиев до сих пор продолжает поддерживать отличную физическую форму и много времени уделяет занятиям фитнесом.