Дмитрий Хворостовский удивил врачей

Dni.ru
четверг, 12 января 2017 г. 09:54
Оперный певец Дмитрий Хворостовский, борющийся с раком мозга, к большому удивлению врачей даже в больнице не перестает петь. Прямо в клинике он начал репетиции перед концертом.
Дмитрий Хворостовский
© RIA/Scanpix

Именитый артист из-за плохого самочувствия был вынужден перенести свое выступление в Екатеринбурге. Хворостовский собирался предстать перед местной публикой 28 декабря, однако сильно простудился в Москве, продолжая при этом работать.

Дмитрий планирует выступить на Урале в феврале 2017 года, а пока он усиленно готовится к концерту прямо в больнице. По словам представителя организаторов гастролей, Хворостовский после процедур идет на поправку.

Сейчас он находится в петербургской клинике, куда поступил с пневмонией в декабре, и уже начал репетиции. По информации СМИ, Новый год и Рождество оперный певец встретил в больнице, вдали от семьи.

Как сообщает сайт URA.RU, все билеты на выступление исполнителя в Екатеринбурге действительны. "О новой дате концерта обязательно сообщат каждому зрителю", – пообещали организаторы.

"Артист также переносит на 2017 год концерт в Красноярске. В начале 2017 года возобновится и состоится продолжение российского тура Хворостовского", – говорится в официальном сообщении.

Напомним, в 2015 году у Дмитрия была диагностирована опухоль головного мозга. Несмотря на лечение, он не прекращал выступать. "Нет. Ни фига. Мы все понимаем, как эти дела, продолжаясь, заканчиваются и, заканчиваясь, продолжаются. Никто ничего не знает и не гарантирует. Мне кажется, что все идет на улучшение. Но осознаю, что нужно довольствоваться тем, что есть в настоящем времени, по возможности наслаждаясь этим", – заявил репортерам певец.



Dni.ru
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