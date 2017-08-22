Дмитрий Борисов высказался о работе в “Пусть говорят”

На прошлой неделе зрители Первого канала, включив вечером ток-шоу “Пусть говорят”, впервые не обнаружили там Андрея Малахова. Уход телеведущего стал, пожалуй, самой обсуждаемой темой этого лета. Место народного любимца занял его коллега Дмитрий Борисов, работу которого в кадре сейчас обсуждает вся страна. В одно мгновение к 32-летнему журналисту оказалось приковано внимание окружающих. Многие спорят, насколько хорошо он смотрится на новом месте, как справляется с задачей ведущего шоу, где поднимаются весьма непростые темы человеческих судеб.

Пока общественность гадает, насколько удачными можно назвать кадровые перестановки на Первом канале, и изучает открытое письмо Андрея Малахова, сам Борисов поделился впечатлениями от работы на новой должности. В понедельник утром телевизионщик стал гостем программы “Доброе утро”, где его подробно расспросили о назначении.

“Необычно, но это же всегда вызов. Каждая необычная роль, которая нам выпадает, это же такой опыт. Любой опыт полезен”, — поделился Дмитрий.

Говоря о возросшем интересе к собственной персоне, Борисов отметил, что не чувствует серьезных изменений в этом отношении. По словам телеведущего, он может себе позволить спокойно перемещаться по городу и не испытывать при этом дискомфорт.

“Безумная популярность, к счастью, сейчас никак не ощущается, потому что некогда, — объяснил Борисов. — У нас постоянно записи, эфиры, работы столько, что невозможно подумать вот об этом. Тем более, слушайте, я в телевизоре 12 лет. Я думаю, что сильно ничего не изменится”.

A post shared by Dmitry Borisov Дмитрий Борисов (@ddborisov) on May 24, 2017 at 9:28am PDT

Телезрители привыкли видеть Борисова в качестве ведущего выпусков новостей, где он рассказывал о главных событиях дня. По признаниям самого журналиста, перестроиться на новый формат работы ему было не так трудно. Напротив, он только радуется тем переменам, которыми сопровождается переход на новое место. “Это не новости. Наконец-то мне есть с кем поговорить в студии, — отметил Дмитрий. — Потому что всегда обращаешься к зрителям, которых, конечно, ты чувствуешь, любишь, понимаешь, что они там есть, но сейчас здорово, что в студии кроме меня есть большое количество живых людей, с которыми есть что обсудить, о чем поговорить”.

Также тележурналист успел погрузиться в темы, которые поднимаются в новых выпусках “Пусть говорят” и не смог остаться равнодушным к героям этих историй. На вопрос ведущих программы “Доброе утро” о том, приходится ли ему как-то абстрагироваться, чтобы избежать стресса, Борисов уверенно заявил, что это невыполнимая задача.

A post shared by Dmitry Borisov Дмитрий Борисов (@ddborisov) on Apr 19, 2017 at 9:56pm PDT

“Да невозможно же отключаться. Это же истории, которые трогают за душу. Если они не трогают, они неинтересны, — убежден мужчина. — Отключиться от них невозможно и, конечно, приходится переживать, без этого никуда. Но так и в новостях тоже — есть истории, от которых невозможно отключиться, ты так или иначе погружаешься”.

Кадровые перестановки на Первом канале спровоцировали бурные обсуждения и споры относительно того, насколько удачным был выбор руководства. Кто-то решил, что Борисов занимает не свое место. Другие же, наоборот, активно поддерживают его. Сам телевизионщик убежден: сейчас у него все получается.

“Я привык обращать внимание на мнения тех, кто мне небезразличен и на кого мне хочется равняться, ориентироваться. Небезразличные люди говорят, что им понравилось, это здорово, это такая поддержка, — объяснил Дмитрий. — Кроме того, Первый канал — это такая большая команда, семья. И такого количества приятных, хороших слов поддержки, которые я слышу от коллег, я еще не слышал”.