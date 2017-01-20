Дитковските в Вильнюсе: как же я скучаю по Литве

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ru.DELFI.lt
пятница, 20 января 2017 г. 11:48
Известная актриса Агния Дитковските о своих чувствах к Литве заговорила по-литовски. Проживающая в России актриса решила ответить всем, кто спрашивал ее, не забыла ли она литовский язык.
Agnė Ditkovskytė Vilniuje
© Instagram

Как уже сообщалось, известная актриса литовского происхождения А.Дитковските приехала в Литву. На этот раз она с собой взяла сына Федора, которому решила показать свою родину.

Агния в социальной сети опубликовала фотографию, на которой видно, что она сыну показывает Вильнюс — реку Нерис и башню Гедиминаса.

Актриса подписала свою фотографию так: «Как можно больше знать о своих корнях! Важно!». И по-литовски добавила: «И еще всем, кто спрашивал, знаю ли я литовский язык, самый большой привет. Только будучи дома, понимаю, как я скучаю по Литве».

Ранее актриса поделилась фотографией из гостиницы в Вильнюсе, из окна которой виден Кафедральный собор. «Нам хорошо», - подписала она фотографию, на которой она запечатлена с сыном.

Agnė Ditkovskytė su sūnumi Vilniuje
Agnė Ditkovskytė su sūnumi Vilniuje
© Instagram

Агния родилась в Вильнюсе в семье литовского режиссёра Олегаса Дитковскиса и актрисы Татьяны Лютаевой. До 15 лет жила в Литве, а в 2004 году она с матерью и младшим братом Домиником Раманаускасом переехала в Москву, где осуществила успешную актерскую карьеру.

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