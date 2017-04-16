Дитковските скрывает отца второго ребенка

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Dni.ru
воскресенье, 16 апреля 2017 г. 14:42
Известная российская актриса Агния Дитковските ждет ребенка, такая новость стала известна совсем недавно. Поклонники артистки гадают, кто же является отцом малыша.
фото Версии.com

Дитковските старается держать в секрете свою личную жизнь. Например, у звезды есть своя страница в социальной сети Instagram, но просматривать ее можно только с ее разрешения.

Поклонники гадают, кто же является отцом будущего ребенка актрисы. Вариантов несколько: например, это может быть загадочный украинский бизнесмен – слухи о романе Дитковските с предпринимателем ходили еще в 2016 году. Тем не менее, звезда всячески отрицала связь с бизнесменом, передает Paparazzi.ru.

Некоторое время Дитковските состояла в отношении с актером Филиппом Ситниковым. Артистка утверждает, что они просто друзья. Кроме того, отцом ребенка может быть Алексей Чадов, с которым звезда несколько лет состояла в браке.

Напомним, Дитковските начала встречаться с Чадовым еще в 2006 году. Через три года их отношения прервались, однако уже в 2012-м пара сыграла свадьбу. В 2014 году у них родился сын Федор.

16 апреля СМИ сообщили, что Дитковските уже родила второго ребенка.

Dni.ru
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