Дитковските опубликовала фото с сыном в Вильнюсе

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ru.DELFI.lt
среда, 18 января 2017 г. 12:26
Известная актриса литовского происхождения Агния Дитковските приехала в Литву. На этот раз она с собой взяла сына Федора, которому решила показать свою родину.
© RIA/Scanpix

Актриса, которая ранее снялась в Литве в фильме «Тадас Блинда. Начало», счастливым моментом поделилась в социальной сети.

Дитковските опубликовала фото с сыном в Вильнюсе
© Instagram

«Нам хорошо», - подписала она фотографию, на которой она запечатлена с сыном. Агния на фото держит своего ребенка на руках и сидит на подоконнике в номере роскошной гостиницы, из окна которой открывается вид на вильнюсский Кафедральный собор.

Популярная актриса впервые показала лицо сына Федора осенью 2016 года. Федор, которому 5 июня исполнилось два года, принял участие в первой в своей жизни профессиональной фотосессии для обложки журнала "ОК!". Суеверная Агния, скрывавшая все это время лицо сына, решила, что теперь уже можно его показать.

Напомним, сын Дитковските и Чадова родился 5 июня 2014 года, а разрыв пары произошел в мае позапрошлого года.

Агния родилась в семье литовского режиссёра Олегаса Дитковскиса и актрисы Татьяны Лютаевой. До 15 лет жила в Литве, а в 2004 году она с матерью и младшим братом Домиником Раманаускасом переехала в Москву.

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