Дитковските опубликовала фото с сыном в Вильнюсе

Актриса, которая ранее снялась в Литве в фильме «Тадас Блинда. Начало», счастливым моментом поделилась в социальной сети.

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«Нам хорошо», - подписала она фотографию, на которой она запечатлена с сыном. Агния на фото держит своего ребенка на руках и сидит на подоконнике в номере роскошной гостиницы, из окна которой открывается вид на вильнюсский Кафедральный собор.

Популярная актриса впервые показала лицо сына Федора осенью 2016 года. Федор, которому 5 июня исполнилось два года, принял участие в первой в своей жизни профессиональной фотосессии для обложки журнала "ОК!". Суеверная Агния, скрывавшая все это время лицо сына, решила, что теперь уже можно его показать.

Напомним, сын Дитковските и Чадова родился 5 июня 2014 года, а разрыв пары произошел в мае позапрошлого года.

Агния родилась в семье литовского режиссёра Олегаса Дитковскиса и актрисы Татьяны Лютаевой. До 15 лет жила в Литве, а в 2004 году она с матерью и младшим братом Домиником Раманаускасом переехала в Москву.