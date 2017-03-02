Disney впервые покажет гей-персонажа в фильме "Красавица и Чудовище"

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NEWSru.com
четверг, 2 марта 2017 г. 14:54
В фильме "Красавица и Чудовище" режиссера Билла Кондона впервые в истории киностудии Disney в числе персонажей появится гей, сообщает BuzzFeed. Гомосексуалом оказался ЛеФу (Джош Гэд), помощник Гастона (Люк Эванс).
Disney
© Reuters/Scanpix

"ЛеФу - это тот, кто сегодня хочет стать Гастоном, а завтра - поцеловать Гастона", - пояснил режиссер в интервью Attitude. По словам Кондона, этот герой запутался в том, чего он на самом деле хочет, и лишь осознает, что у него есть эти чувства.

Фильм "Красавица и Чудовище" выйдет на экраны 17 марта. Главные роли в картине исполнили Эмма Уотсон, известная по серии лент о Гарри Поттере, и Дэн Стивенс ("Аббатство Даунтон"). В фильме также сыграли Иэн Маккеллен, Юэн Макгрегор, Люк Эванс, Кевин Клайн, Стэнли Туччи.

Билл Кондон - лауреат премии "Оскар" (1999) за лучший адаптированный сценарий к картине "Боги и монстры".

"Красавица и Чудовище" - полнометражный мультипликационный фильм студии Disney, снятый режиссерами Гари Труздейлом и Кирком Уайзом. Премьера состоялась в ноябре 1991 года.

Фильм является экранизацией одноименной сказки Жанны-Мари Лепренс де Бомон. Анимационная лента была награждена премией "Оскар" в номинациях "Лучшая подборка музыки для фильма", "Лучшая песня" (Алан Менкен и Говард Эшман "Beauty and the Beast"). Кассовые сборы ленты по всему миру составили 146 млн долларов.

NEWSru.com
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