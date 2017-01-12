Диме Билану разрешили въезд на Украину

 (1)
Lenta.ru
четверг, 12 января 2017 г. 11:23
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что решения о запрете в страну российскому певцу Диме Билану не принималось, сообщает "Обозреватель".
© RIA/Scanpix

Издание приводит официальный ответ ведомства. Ранее редакция направила в организацию запрос такого содержания: "Применяла ли СБУ какие-либо меры по отношению к гражданину России Диме Николаевичу Билану 1981 года рождения в связи с его антиукраинской позицией?"

В марте 2016 года Билан принял участие в концерте на Васильевском спуске, посвященном годовщине присоединения Крыма к России.

СБУ по состоянию на начало 2017 года запретила въезд в страну 140 российским деятелям культуры, по мнению ведомства, угрожающих национальной безопасности страны. Среди них актер Михаил Боярский, певцы Олег Газманов и Иосиф Кобзон.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Галкин отреагировал на призывы убрать Пугачеву из эфира (8)

Галкин отреагировал на призывы убрать Пугачеву из эфира
Шоумен Максим Галкин поиздевался над россиянами, требующими убрать с телеэкранов Примадонну и "ее свиту". Юморист заступился за свою жену Аллу Пугачеву в стебной манере.

ФОТО: Вы не поверите, но Эвелина Хромченко сняла очки (1)

ФОТО: Вы не поверите, но Эвелина Хромченко сняла очки
Снимок модного эксперта Эвелины Хромченко, сделанный во время фотосессии для российской версии журнала Allure, стал настоящей сенсацией в соцсетях.

Диме Билану разрешили въезд на Украину (1)

Диме Билану разрешили въезд на Украину
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что решения о запрете в страну российскому певцу Диме Билану не принималось, сообщает "Обозреватель".

Дмитрий Хворостовский удивил врачей

Дмитрий Хворостовский
Оперный певец Дмитрий Хворостовский, борющийся с раком мозга, к большому удивлению врачей даже в больнице не перестает петь. Прямо в клинике он начал репетиции перед концертом.

Фанаты гадают, что стало с лицом Ольги Бузовой (2)

Фанаты гадают, что стало с лицом Ольги Бузовой
Накануне Ольга Бузова отправилась в салон красоты, чтобы подкорректировать прическу и сделать маникюр. Все происходящее телеведущая снимала на камеру смартфона. Подписчики знаменитости смогли увидеть, как быстро мастера привели в порядок волосы и ногти Бузовой. По словам звезды, она осталась всем довольна и похвалила специалистов студии красоты за проделанную работу, пишет Starhit.
Facebook друзья
Rambler's Top100