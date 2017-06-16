Ди Каприо передал следователям подаренный "Оскар" из-за дела о хищениях

SHOWTIME!
пятница, 16 июня 2017 г. 14:57
Американский актер Леонардо Ди Каприо передал статуэтку "Оскар", выигранную Марлоном Брандо, следователям, которые ведут дело о возможном отмывании средств государственным инвестиционным фондом Малайзии. Об этом сообщает Reuters.
Leonardo DiCaprio
© Vida Press

В июле 2016 года компанию Red Granite Pictures обвинили в том, что она привлекла $100 млн похищенных средства из малайзийского фонда на съемку фильма "Волк с Уолл-cтрит", в котором Ди Каприо сыграл главную роль.

Как отмечается, актер активно сотрудничал со следствием и предоставлял следователям все подарки, которые каким-либо образом могли помочь следствию.

"Он также вернул "Оскар", который выиграл Марлон Брандо, подаренный Ди Каприо студией Red Granite в качестве благодарности за работу над "Волком с Уолл-cтрит", — говорится в сообщении представителей актера.

SHOWTIME!
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