Дэвид Линч посвятил новую серию "Твин Пикс" Дэвиду Боуи

Gazeta.ru
понедельник, 14 августа 2017 г. 17:36
Режиссер Дэвид Линч посвятил новую серию "Твин Пикс" музыканту Дэвиду Боуи, сообщает The Guardian.
© Reuters/Scanpix

Боуи снимался в фильме "Твин Пикс: Сквозь огонь" (1992) – приквеле оригинального сериала (на фото). Он сыграл агента ФБР Филиппа Джеффриса.

По словам актера Гарри Гоаза, Боуи мог появиться в возрожденном "Твин Пикс", но не успел сняться в своих сценах (музыкант скончался в январе 2016 года).

Тем не менее Линч нашел способ добавить Джеффриса в новый сезон. Для этого он использовал архивные материалы.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Дэвид Линч посвятил новую серию "Твин Пикс" Дэвиду Боуи

Дэвид Линч посвятил новую серию Твин Пикс Дэвиду Боуи
Режиссер Дэвид Линч посвятил новую серию "Твин Пикс" музыканту Дэвиду Боуи, сообщает The Guardian.

Леонардо Ди Каприо сыграет Леонардо да Винчи

Leonardo DiCaprio
Актер Леонардо Ди Каприо сыграет роль художника и ученого-изобретателя Леонардо да Винчи в экранизации биографии гения эпохи Возрождения. Об этом сообщает портал Deadline Hollywood.

Андрей Малахов подтвердил, что скоро станет отцом (1)

Андрей Малахов подтвердил, что скоро станет отцом
Российский телеведущий, чей уход из эфира Первого канала стал одной из топовых новостей прошлой недели, подтвердил изданию StarHit, что его супруга Наталья ждет первенца.

Том Круз получил травму на съемках "Миссия: невыполнима 6" (3)

Tomas Cruise'as
Американский актер Том Круз получил травму, пытаясь выполнить трюк на съемках шестой части фильма "Миссия: невыполнима" в Лондоне. Об этом сообщает новостной сайт о жизни звезд TMZ.

Холостяку Абрамовичу сватают Бузову (7)

Фото Mango.lv
Известный шоумен Рустам Солнцев высказался по поводу развода миллиардера Романа Абрамовича с дизайнером Дарьей Жуковой. Бывший участник программы "Дом-2" уже нашел замену для богача.
Facebook друзья