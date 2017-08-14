Дэвид Линч посвятил новую серию "Твин Пикс" Дэвиду Боуи

Боуи снимался в фильме "Твин Пикс: Сквозь огонь" (1992) – приквеле оригинального сериала (на фото). Он сыграл агента ФБР Филиппа Джеффриса.

По словам актера Гарри Гоаза, Боуи мог появиться в возрожденном "Твин Пикс", но не успел сняться в своих сценах (музыкант скончался в январе 2016 года).

Тем не менее Линч нашел способ добавить Джеффриса в новый сезон. Для этого он использовал архивные материалы.