Дэвид Линч опроверг сообщения об уходе из кино

Lenta.ru
понедельник, 29 мая 2017 г. 13:55
Американский режиссер Дэвид Линч заявил, что не собирается уходить из кино, передает портал Vulture.
Davidas Lynchas
© Organizatorių nuotr.

"Мои слова были неверно истолкованы. Я не утверждал, что уйду из кинематографа. Никто попросту не знает, что произойдет в будущем", — отметил Линч.

5 мая режиссер посетовал на то, что мир кинематографа сильно изменился: "Многие отличные фильмы не очень хорошо проходят в прокате, а те, что, наоборот, становятся успешными, я бы снимать не стал". Он сообщил, что вышедшая в 2006 году "Внутренняя империя" станет его последним фильмом.

Премьера свежего проекта Линча — третьего сезона сериала "Твин Пикс" — состоялась 21 мая в эфире телеканала Showtime. Новая часть вышла после 25-летнего перерыва. Первые эпизоды также показали на Каннском фестивале — их встретили продолжительными овациями.

Линч наиболее известен такими фильмами, как "Малхолланд-Драйв", "Синий бархат", "Человек-слон", "Шоссе в никуда", "Твин Пикс: Огонь, иди со мной".

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