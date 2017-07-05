Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили друг друга с 18-й годовщиной свадьбы

Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм и модельер, бывшая участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм поздравили друг друга с 18-й годовщиной свадьбы.
Пара поженилась 4 июля 1999 года. "Вау, мы действительно это сделали", – написал в инстаграме Бекхэм. Супругу он назвал потрясающей женой и матерью, а также сильной бизнес-леди.
Дизайнер, со своей стороны, призналась мужу в любви. По словам Бекхэм, ей кажется, что свадьба была 10, а не 18 лет назад.
Оба опубликовали в честь годовщины архивные фотографии.