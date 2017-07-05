Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили друг друга с 18-й годовщиной свадьбы

Пара поженилась 4 июля 1999 года. "Вау, мы действительно это сделали", – написал в инстаграме Бекхэм. Супругу он назвал потрясающей женой и матерью, а также сильной бизнес-леди.

Дизайнер, со своей стороны, призналась мужу в любви. По словам Бекхэм, ей кажется, что свадьба была 10, а не 18 лет назад.

Оба опубликовали в честь годовщины архивные фотографии.

Wow we really did this ☺️ Happy Anniversary to an amazing wife , mummy and strong business woman 🙏 ❤️ @victoriabeckham @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #Harpernotoninstagram Love you x A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on Jul 3, 2017 at 11:42pm PDT