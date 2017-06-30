Депардье отсудил у российской предпринимательницы более 70 тысяч евро

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SHOWTIME!
пятница, 30 июня 2017 г. 17:29
Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск французского актера Жерара Депардье к российской предпринимательнице Елене Лазаревой, постановив взыскать с ответчицы пять миллионов рублей (около 74 тысяч евро по текущему курсу), сообщает РИА Новости.
© AFP/Scanpix

С Лазаревой требовали 6,6 миллиона рублей. Согласно иску, деньги были перечислены Лазаревой со счета Депардье в Пробизнесбанке, который лишился лицензии в августе 2015 года. Представитель французского актера заявил в суде, что Депардье не имел никаких финансовых договоров с Лазаревой, а сумма была списана неизвестными.

По словам Лазаревой, она оказывала артисту юридические услуги по договоренности с продюсером Депардье Арно Фрилле. В частности, заявила ответчица, в 2013 году она занималась получением для актера статуса индивидуального предпринимателя.

Это второй удовлетворенный иск Депардье из трех, зарегистрированных в декабре 2016 года. В апреле артист отсудил у Лазаревой 591 тысячу рублей. Тогда претензия актера заключалась в том, что он обнаружил перевод со своего счета на счет ответчицы денежных средств в размере 500 тысяч рублей с пометкой "Заем" в поле "Назначение платежа". При этом договоров с Лазаревой истец также не заключал.

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