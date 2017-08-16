Дэниел Крэйг опроверг слухи о согласии снова сыграть Бонда

"Никакого решения на данный момент не принято. Много шума и ничего не было официально подтверждено. И я не то чтобы требую заплатить мне больше денег или делаю что-то в этом роде. Сейчас предстоит принять решения очень личного характера", — заявил он.

По словам Крэйга, он "в теории хотел бы это сделать, но решение пока не принято".

"Я знаю, что им (создателям фильмов) очень хочется приступить к делу", — добавил актер.

В конце июля СМИ сообщили, что Дэниел Крэйг вновь сыграет агента 007. По информации Mirror, Крэйг должен был получить 47 млн фунтов за два новых фильма о Джеймсе Бонде.

Позже появилась информация о том, что съемки сериала "Пьюрити" с Дэниелом Крэйгом отложили из-за нового фильма о Джеймсе Бонде.