Дэниел Крэйг опроверг слухи о согласии снова сыграть Бонда

Gazeta.ru
среда, 16 августа 2017 г. 11:57
Британский актер Дэниел Крэйг опроверг слухи о том, что подписал контракт на участие в двух новых фильмах про агента 007 Джеймса Бонда, сообщает The Hollywood Reporter.
Danielis Craigas
© Vida Press

"Никакого решения на данный момент не принято. Много шума и ничего не было официально подтверждено. И я не то чтобы требую заплатить мне больше денег или делаю что-то в этом роде. Сейчас предстоит принять решения очень личного характера", — заявил он.

По словам Крэйга, он "в теории хотел бы это сделать, но решение пока не принято".

"Я знаю, что им (создателям фильмов) очень хочется приступить к делу", — добавил актер.

В конце июля СМИ сообщили, что Дэниел Крэйг вновь сыграет агента 007. По информации Mirror, Крэйг должен был получить 47 млн фунтов за два новых фильма о Джеймсе Бонде.

Позже появилась информация о том, что съемки сериала "Пьюрити" с Дэниелом Крэйгом отложили из-за нового фильма о Джеймсе Бонде.

Gazeta.ru
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