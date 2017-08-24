Де Ниро назван самым высокооплачиваемым актером сериалов

Из всех актеров американского телевидения больше всех в прошлом году заработал Роберт Де Ниро.

Он получил по 775 тысяч долларов за каждый эпизод пока еще безымянного сериала Amazon, пишет Variety.

На втором месте в категории "Драма" оказался Марк Хэрмон из "Морской полиции", его гонорар составляет 525 тысяч долларов. На третьей строке столпились актеры из "Игры престолов" - Эмилия Кларк, Николай Костер-Вальдау, Питер Динклэйдж, Кит Харингтон и Лина Хиди, а также Кевин Костнер с ролью из "Йеллоустоуна" и Кевин Спейси с "Карточным домиком". Их доходы составляют по 500 тысяч долларов за эпизод.

За роли в комедийных сериалах больше всего получают исполнители главных ролей в "Теории большого взрыва". Гонорары Кейли Куоко, Джонни Галецки, Саймона Хельберга, Кунала Найяра и Джима Парсонса составляют 900 тысяч долларов за серию. На втором месте Дуэйн "Скала" Джонсон (650 тысяч долларов за эпизод в "Футболистах"). На третьем месте Майим Бялик - ей платят по 500 тысяч долларов за каждый эпизод "Теории большого взрыва".