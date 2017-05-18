Дана Борисова призналась, что больна наркоманией

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четверг, 18 мая 2017 г. 15:26
Пару недель назад мать Даны Борисовой Екатерина Ивановна пришла к Андрею Малахову в “Пусть говорят” с жалобой, пишет “Комсомольская правда”.
© Asmeninio archyvo nuotr.

— 7 лет я пыталась вылечить Дану от алкоголизма. То в одну клинику ее отправлю, то в другую. Но больше двух недель дочь нигде не задерживалась. Знала бы я тогда, что проблема даже не в бутылке! Я никогда не видела наркомана в быту, не знала, как это выглядит. Иначе сообразила бы, что дочь надо спасать, когда ее еще можно было спасти, — заявила женщина.

Съемочная группа Первого канала отправила ведущую в клинику в Самуи.

— У Даны с 16 лет проблемы со сном, и в критических случаях приходится колоть снотворное. А еще у Даны затяжная депрессия и неврологические проблемы, связанные с позвоночником, она принимает антидепрессанты, — рассказывает друг телеблондинки стилист Руслан Громов. — Екатерина Ивановна, пользуясь своим давним знакомством с Андреем Малаховым, смогла его убедить сделать программу. Дану затащили в Таиланд, якобы чтобы она вела новое шоу на Первом канале про людей, страдающих от анорексии. На деле оказалось, что вместо съемок ее везут в коммерческую лечебницу в Таиланде.

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) on Apr 25, 2017 at 4:32am PDT

В свежем выпуске “Пусть говорят” Дана Борисова впервые рассказала о своей проблеме: о злоупотреблении препаратами, снотворным и антидепрессантами. Как уже писала “КП”, ранее Дана Борисова похудела на тайских таблетках на 30 кило, чем тоже серьезно подорвала свое здоровье.

— Да, я больна, — сказала ведущая. — Я нахожусь в процессе реабилитации. Сначала я объявила голодовку, но потом осознала, что зависима… Пытаюсь заниматься спортом. По правилам Центра мне не дают пока телефон, чтобы сосредоточиться на лечении. Я осознала свою проблему, я ее признала и мне предстоит очень тяжелый путь…Во мне произошел серьезный надлом за последние годы. Из-за этого я и заболела. Кричите на меня: “Наркоманка”, — но это болезнь…Это может случиться с каждым. Эта болезнь не выбирает — человек высокий по уровню или низкий. В Центре, где я сейчас нахожусь, много уважаемых и интересных людей, к которым хочется прислушаться. Ради дочери я должна быть сильной и здоровой. Надеюсь, у меня есть шанс не сорваться и начать новую жизнь. Я рада, что я оказалась в этом тайском Центре. Хочу в будущем на своем примере помогать людям, попавшим в такую же беду.

Дана Борисова подчеркнула, что сама (без помощи матери, которая хочет забрать девочку себе) разберется с отцом своей дочери Полины бизнесменом Максимом Аксеновым и договорится о совместном воспитании ребенка.

Как уже писала “КП”, мать Борисовой заявила, что Максим Аксенов хочет лишить Дану родительских прав. Однако, по словам Максима Аксенова (и судебным документам), речь идет только о месте жительства ребенка с отцом, о чем родители Полины договорились еще зимой. Лишать ребенка матери Аксенов не намерен.

Но поскольку Екатерина Ивановна хочет забрать девочку к себе на воспитание (эти помыслы подтверждает и адвокат Борисовой), такой сценарий ее не устраивает. Напомним: дочь Даны Борисовой, войдя в Инстаграм мамы, опубликовала серию постов, в которых рассказала, что перестала ходить в школу, поскольку туда каждый день наведывается со скандалами и журналистами ее бабушка.

Дана Борисова тоже попросила мать не вмешиваться в ее семью.

- Мама, замолчи, пожалуйста. Мы общаемся с отцом моего ребенка. Мы с ним все решим. Главное, чтобы я была здорова. Мне необходимо время, чтобы со всем справиться. Я не знаю, что вам рассказывает моя мама. Я сама позвонила Максиму и попросила его : “Забирай Полину. Сейчас ей будет лучше с тобой!” Пожалейте, пожалуйста, Полину. Моя дочь ходит в школу, а дети, как известно, порой бывают жестоки. Я никогда не скажу своей маме спасибо за то, что она втянула в эту историю и во все эти передачи Полину. Никогда больше с матерью общаться не буду. Сейчас я думаю только о своей дочери Полине. Хочу вернуться к своей дочке здоровой, счастливой. Надеюсь, мой ребенок эту программу не увидит, — поделилась Дана Борисова с Андреем Малаховым в шоу “Пусть говорят”.

- Дана — хорошая мать. Она всегда переживала за свою 9-летнюю дочь: “Ой, надо Полинку накормить, приготовить что-нибудь вкусное!”, — заявил Малахову стилист Борисовой Руслан Громов. -Я не верю, что она наркоманка. Никогда не видел ее пьяной или в каком-то измененном состоянии. Надеюсь, что скоро Полина увидит свою маму.

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