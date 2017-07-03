Дана Борисова может видеться с дочерью час в день

По словам Борисовой, общаться с дочерью Полиной она сможет не более часа в день и в присутствии отца девочки.

"В данную минуту, когда пишу эти строки испытывать грусть, печаль и некоторую отрешенность, потому что только что разговаривала со своим адвокатом Евгением Тонких по поводу определения места проживания Полины. Отныне я смогу с ней видеться только с 14:00 до 15:00 в присутствии отца, – написала Дана в соцсетях. - Если учитывать ту ситуацию, в которой я оказалась, по многим причинам, такой вариант наверное наилучший, потому что сейчас у меня есть все шансы изменить будущее и свое и Полинки. По крайне мере я делаю для этого все, что в моих силах".