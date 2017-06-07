Дана Борисова может остаться в Таиланде навсегда

Бублик
среда, 7 июня 2017 г. 17:21
Sobesednik.ru выяснил, как друзья Даны Борисовой зарабатывают на интервью о ней и почему она может не вернуться в РФ.
© Asmeninio archyvo nuotr.

Имя бывшей ведущей “Армейского магазина” Даны Борисовой последний месяц одно из самых обсуждаемых. Андрей Малахов, по просьбе ее матери, отправил 40-летнюю телеблондинку на принудительное лечение в наркологическую клинику Таиланда.

Дана была лишена всех средств связи и даже документов в первый же день лечения. Но недавно корреспонденты одного из изданий сообщили, что звезда написала сообщение в их редакцию с просьбой о помощи: “Хочу уехать сейчас же отсюда, я хочу за свои деньги купить билет, но у меня телефон отобрали”. Мы решили связаться с бывшим директором Даны и ее близкой подругой Лерой Тувиной, чтобы понять, что на самом деле происходит с Борисовой.

– Она ничего не писала. Дана полностью довольна лечением, — возражает Лера. — Понимаете, так складывается, что одни люди помогают, а другие в погоне за сенсацией готовы пойти на обман. Я допускаю, что Дана могла написать это сообщение в первый день лечения. Тогда она была в шоковом состоянии и даже мне жаловалась. Но потом на эфире “Пусть говорят” Дана признала свою проблему и сказала, что пройдет лечение до конца ради 9-летней дочери Полины.

Также бывший директор телезвезды сообщила, что Борисова подписала согласие на пребывание в клинике на два месяца. Но сама Лера допускает, что телеведущая может и вовсе остаться в Таиланде.

– Не меньше полугода Дана будет там. Это точно будет долгое лечение. Может быть, она там навсегда останется. Вы понимаете, Дане настолько нравится все, что с ней сейчас происходит, что она даже планирует открыть в Таиланде свои реабилитационные центры. А что касается дочери, то она сможет приезжать к маме в гости.

Несмотря на то, что стилист Рей Самедов, которого винят в том, что он подсадил теледиву на наркотики, в эфире “Пусть говорят” отрицал болезнь Борисовой, нам он заявил, что его подруге не стоит прекращать лечение.

– Это ей на пользу пойдет! Приведет мысли и голову в порядок. Да, я говорил, что у Даны нет проблем. Но заявлял я это потому, что мне заплатили десять тысяч рублей сотрудники программы “Пусть говорят”. Копейки, конечно! Все и так очевидно — даже Стиви Уандер (слепой музыкант. — Авт.) поймет, что Дана употребляет наркотики.

А также Рей уверяет, что на программе “Пусть говорят” платят всем — и даже тем, кто выдает себя за лучших друзей Борисовой и якобы помогает ей “от чистого сердца”.

– Они ей никакие не друзья. А этот придурок Рустам Солнцев из “Дома-2”, который плакал на ток-шоу в три ручья, вообще ее недавно очень подставил. Дана хотела устроиться пиарщицей к одному пластическому хирургу. Все уже было договорено, доктор был готов платить Дане 300 тысяч в месяц. И тут всплыл этот Рустам, пообещал врачу, что распиарит его среди участников “Дома-2”, так как имеет на них влияние. И тот взял Рустама вместо Даны. Это, кстати, также было причиной ее депрессии. Так что те, кто выдает себя за ее друзей, таковыми не являются: всем нужны деньги и пиар.

Бублик
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Дана Борисова может остаться в Таиланде навсегда

Дана Борисова может остаться в Таиланде навсегда
Sobesednik.ru выяснил, как друзья Даны Борисовой зарабатывают на интервью о ней и почему она может не вернуться в РФ.

Мария Шукшина показала редкие фото сыновей-близнецов

Мария Шукшина показала редкие фото сыновей-близнецов
Актриса и телеведущая 50-летняя Мария Шукшина долгие годы обходила стороной социальные сети. Она неоднократно сообщала, что не зарегистрирована ни в одной из них, а все существующие страницы под ее именем являются липовыми, пишет “Домашний очаг”.

В семье Джоржда и Амаль Клуни родились близнецы

Amal Clooney
Голливудский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль стали родителями двух близнецов, сообщает во вторник агентство AP.

Холли Берри шокировала округлившимся животом

Холли Берри шокировала округлившимся животом
Холли Берри заинтриговала все таблоиды планеты: минувшим вечером 50-летняя голливудская звезда появилась на благотворительном Балу Бабочек в Лос-Анджелесе в облегающем блестящем платье, подчеркнувшем… ее округлившийся животик, пишет “Комсомольская правда”.

Рудковская и Плющенко обвенчаются после 7 лет брака (1)

Рудковская и Плющенко обвенчаются после 7 лет брака
Российский фигурист Евгений Плющенко и его жена и продюсер Яна Рудковская решили закрепить свой семейный союз обрядом в церкви.
Facebook друзья
Rambler's Top100