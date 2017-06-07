Дана Борисова может остаться в Таиланде навсегда

Имя бывшей ведущей “Армейского магазина” Даны Борисовой последний месяц одно из самых обсуждаемых. Андрей Малахов, по просьбе ее матери, отправил 40-летнюю телеблондинку на принудительное лечение в наркологическую клинику Таиланда.

Дана была лишена всех средств связи и даже документов в первый же день лечения. Но недавно корреспонденты одного из изданий сообщили, что звезда написала сообщение в их редакцию с просьбой о помощи: “Хочу уехать сейчас же отсюда, я хочу за свои деньги купить билет, но у меня телефон отобрали”. Мы решили связаться с бывшим директором Даны и ее близкой подругой Лерой Тувиной, чтобы понять, что на самом деле происходит с Борисовой.

– Она ничего не писала. Дана полностью довольна лечением, — возражает Лера. — Понимаете, так складывается, что одни люди помогают, а другие в погоне за сенсацией готовы пойти на обман. Я допускаю, что Дана могла написать это сообщение в первый день лечения. Тогда она была в шоковом состоянии и даже мне жаловалась. Но потом на эфире “Пусть говорят” Дана признала свою проблему и сказала, что пройдет лечение до конца ради 9-летней дочери Полины.

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) on Jun 4, 2017 at 5:57am PDT

Также бывший директор телезвезды сообщила, что Борисова подписала согласие на пребывание в клинике на два месяца. Но сама Лера допускает, что телеведущая может и вовсе остаться в Таиланде.

– Не меньше полугода Дана будет там. Это точно будет долгое лечение. Может быть, она там навсегда останется. Вы понимаете, Дане настолько нравится все, что с ней сейчас происходит, что она даже планирует открыть в Таиланде свои реабилитационные центры. А что касается дочери, то она сможет приезжать к маме в гости.

Несмотря на то, что стилист Рей Самедов, которого винят в том, что он подсадил теледиву на наркотики, в эфире “Пусть говорят” отрицал болезнь Борисовой, нам он заявил, что его подруге не стоит прекращать лечение.

– Это ей на пользу пойдет! Приведет мысли и голову в порядок. Да, я говорил, что у Даны нет проблем. Но заявлял я это потому, что мне заплатили десять тысяч рублей сотрудники программы “Пусть говорят”. Копейки, конечно! Все и так очевидно — даже Стиви Уандер (слепой музыкант. — Авт.) поймет, что Дана употребляет наркотики.

А также Рей уверяет, что на программе “Пусть говорят” платят всем — и даже тем, кто выдает себя за лучших друзей Борисовой и якобы помогает ей “от чистого сердца”.

– Они ей никакие не друзья. А этот придурок Рустам Солнцев из “Дома-2”, который плакал на ток-шоу в три ручья, вообще ее недавно очень подставил. Дана хотела устроиться пиарщицей к одному пластическому хирургу. Все уже было договорено, доктор был готов платить Дане 300 тысяч в месяц. И тут всплыл этот Рустам, пообещал врачу, что распиарит его среди участников “Дома-2”, так как имеет на них влияние. И тот взял Рустама вместо Даны. Это, кстати, также было причиной ее депрессии. Так что те, кто выдает себя за ее друзей, таковыми не являются: всем нужны деньги и пиар.

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) on Jun 4, 2017 at 5:53am PDT

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) on Jun 4, 2017 at 5:48am PDT