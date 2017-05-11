Дана Борисова готова судиться с матерью за дочь

По словам окружения телеведущей, ее отношения с матерью испортились достаточно давно. Около двух лет назад Борисова купила Екатерине Ивановне квартиру в Судаке, чтобы та не вмешивалась в ее личную жизнь. Но в последнее время женщины постоянно ругались. Как рассказала сама Дана, она не ожидала, что родственница пойдет на телевидение и раскроет такие факты из ее жизни.

“О том, что моя мама сказала такую чудовищную неправду, я узнала от учительницы своей дочери Полины. Представляете, как сейчас моей дочери тяжело находиться в школе! Такой грязью меня облили, что просто нет слов. Близкие люди порой страшнее врагов”, — вспоминала Дана.

Звезда не отрицает, что у нее были проблемы с алкоголем. Женщина пристрастилась к спиртному, работая корреспондентом. “Плюс ко всему дочку воспитывала одна, муж не помогал. Вечером по долгу службы приходилось посещать вечеринки с бесплатным шампанским. Один бокал, другой. Так я незаметно перешагнула черту. Но потом ради дочки взялась за ум и вылечилась. Больше к этому не возвращалась, хотя родная мать постоянно давала мне то какие-то антидепрессанты, то снотворное, то еще какие-то уколы делала”, — говорила знаменитость.

Некоторое время назад дочь Борисовой Полина отправилась пожить к отцу Максиму Аксенову. Дана утверждает, что сама попросила бывшего гражданского мужа забрать наследницу.

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) on Oct 31, 2016 at 9:53pm PDT

“Мать, втаптывая меня в грязь, не понимает: с ее попытками суицида она в любом случае не получит Полину — суд не отдаст ей внучку. Я рада, что мой ребенок сейчас рядом с отцом”, — объяснила Борисова.

Некоторые люди из окружения ведущей считают, что мать специально рассказала такие вещи о Дане, чтобы постараться лишить ее родительских прав. Стилист блондинки, Руслан Громов, утверждает, что приход женщины на телевидение был спланированной акцией.

“Давно не секрет, что Дана со своей мамой в плохих отношениях, поскольку Екатерина Ивановна активно вмешивается в личную жизнь дочери и настраивает против нее внучку Полину. Екатерина Ивановна хочет навсегда поселиться в московской квартире дочери, а Дана этому, естественно, противится: она взрослый человек и хочет жить своей жизнью. Недавно у них был очередной скандал, и Екатерина Ивановна при мне обещала отомстить дочери за то, что та выпроваживает ее из квартиры”, — заявил Громов в беседе с журналистами “Комсомольской правды”.