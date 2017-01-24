Челси Клинтон заступилась за младшего сына Трампа

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Lenta.ru
вторник, 24 января 2017 г. 12:35
Челси Клинтон опубликовала в своем Facebook пост в защиту младшего сына президента США Дональда Трампа Бэррона, который подвергся онлайн-травле за необычное, по мнению ряда интернет-пользователей, поведение на инаугурации отца, сообщает Daily Mail.
Chelsea Clinton
© Scanpix

"Бэррон Трамп заслуживает шанс, который нужен каждому ребенку, — возможность быть ребенком", — написала дочь Билла и Хиллари Клинтон.

Однако после этого 36-летняя Челси добавила к сообщению пару строк с критикой в адрес Дональда Трампа, назвав вредной его политику в отношении детей.

Ранее юзеры высмеяли 10-летнего Бэррона за то, что на инаугурации он выглядел сонным и отсутствующим. Также пользователям показалось нелепым то, что школьник решил поиграть со своим племянником-грудничком, сыном Иванки Трамп.

Сценаристка телеканала NBC Кэти Рич опубликовала в своем Twitter пост о том, что Бэррон станет первым школьным стрелком на домашнем обучении. Она удалила данное сообщение после того, как подписчики упрекнули ее в жестокости.

Критики семейства Трамп также вернулись к разговорам о том, что у Бэррона аутизм и что его родители скрывают этот факт (впервые обсуждать такую вероятность в сети начали в ноябре 2016 года, после победы Трампа на президентских выборах). Первая леди Мелания Трамп тогда пообещала засудить блогера, который первым опубликовал ролик с соответствующими "доказательствами".

Lenta.ru
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