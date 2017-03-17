Cестру Ким Кардашьян обокрали на 200 тысяч долларов

Lenta.ru
пятница, 17 марта 2017 г. 11:22
В Лос-Анджелесе из дома супермодели Кендалл Дженнер, младшей сестры телезвезды Ким Кардашьян, украли драгоценности на сумму 200 тысяч долларов, сообщает TMZ.
Kendall Jenner
© Vida Press

Отмечается, что в момент преступления модель находилась в доме и позвонила в службу спасения, когда услышала подозрительные звуки. Знаменитость заметила пропажу нескольких украшений, хранившихся в ее спальне. По информации источника TMZ, прибывшие на вызов полицейские не обнаружили следов взлома. Подозреваемых по делу пока нет.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование произошедшего. Как пишет портал, за 2017 год это уже не первый случай кражи в районе Hollywood Hills (Голливудские холмы), где располагается дом Дженнер.

В октябре 2016-го стало известно, что двое мужчин в масках и с оружием ворвались в гостиничный номер Ким Кардашьян в Париже. У знаменитости украли драгоценности на несколько миллионов долларов.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Актриса Марион Котийяр родила второго ребенка

Актриса Марион Котийяр родила второго ребенка
Французская актриса Марион Котийяр стала мамой во второй раз. 41-летняя артистка родила дочку, рассказал журналу People ее представитель.

Cестру Ким Кардашьян обокрали на 200 тысяч долларов

Kendall Jenner
В Лос-Анджелесе из дома супермодели Кендалл Дженнер, младшей сестры телезвезды Ким Кардашьян, украли драгоценности на сумму 200 тысяч долларов, сообщает TMZ.

Принц Гарри собирается познакомить свою девушку с королевой (3)

Princas Harry
Британский принц Гарри, по слухам, планирует познакомить свою девушку Меган Маркл с королевой Елизаветой II в День матери, который в этом году выпадает на 26 марта. Близкие Гарри не сомневаются в серьезности его намерений по отношению к американской актрисе. Пара может пожениться уже летом, сообщает Mirror.

Дочь Валерии рассказала о тяжелом детстве (1)

Дочь Валерии рассказала о тяжелом детстве
23-летняя певица, актриса и ведущая Анна Шульгина стала героиней программы Первого канала “Наедине со всеми”. Девушка дала откровенное интервью Юлии Меньшовой. Анна поведала о своих отношениях с близкими людьми, а также о непростом периоде в жизни. По признанию наследницы известной певицы, ей было очень нелегко после развода родителей. Тогда у Шульгиной произошел нервный срыв. Начинающая артистка не скрывает, что находилась в крайне напряженных отношениях с биологическим отцом, продюсером и композитором Александром Шульгиным, пишет Starhit.

Дочь Розы Сябитовой планирует занять ее место (2)

Дочь Розы Сябитовой планирует занять ее место
16 марта на российские экраны выходит картина “Везучий случай” по сценарию Жоры Крыжовникова. В ней снялась главная телесваха страны Роза Сябитова. Женщина сыграла саму себя. В преддверии премьеры ведущая встретилась с журналистами и рассказала не только о съемках новой комедии, но и о своей семье, пишет Starhit.
Facebook друзья
Rambler's Top100