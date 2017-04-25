Целлюлит! Как на самом деле выглядит Ким Кардашьян в бикини?

Попавшие в Сеть фотографии были сделаны в Мексике, где Ким отдыхала с семьей. На них можно увидеть, что гордость телезвезды - ее внушительные ягодицы - отнюдь не такая упругая и гладкая, какой ее показывает сама Кардашьян в своем профиле в Instagram и печатают в глянцевых журналах.

A post shared by Hollywood Street King (@hollywoodstreetking) on Apr 24, 2017 at 11:36pm PDT

A post shared by Love KardashJenner (@kardashianjennerafrica) on Apr 24, 2017 at 11:24pm PDT