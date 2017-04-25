Целлюлит! Как на самом деле выглядит Ким Кардашьян в бикини?

Попавшие в Сеть фотографии были сделаны в Мексике, где Ким отдыхала с семьей. На них можно увидеть, что гордость телезвезды - ее внушительные ягодицы - отнюдь не такая упругая и гладкая, какой ее показывает сама Кардашьян в своем профиле в Instagram и печатают в глянцевых журналах.
Голливудский актер и режиссер Бен Аффлек вышел в свет впервые после подачи документов на развод с актрисой Дженнифер Гарнер. Как передает JustJared, для официального появления на публике лауреат премии "Оскар" выбрал визит на международный кинофестиваль AutFest в Калифорнии.
Известный британский певец Элтон Джон провел двое суток в отделении интенсивной терапии из-за потенциально смертельной бактериальной инфекции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на его представителя Френ Кертис. В связи с болезнью музыкант отменил все концерты в апреле и мае.