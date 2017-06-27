Calvin Klein показал секретные фото молодой Кейт Мосс

Для рекламы аромата Obsessed использовались снимки 1993 года. Автор снимков — фотограф Марио Сорренти, бывший тогда в отношениях с Мосс. Фотографии были сделаны на Виргинских островах. По словам креативного директора дома Рафа Симонса, та съемка запечатлела не только историю любви, но и стала культовым моментом в истории модной фотографии.
На фоне успехов в карьере личная жизнь певицы, казалось, отошла на второй план. Однако Бузова не упускает возможности напомнить бывшему мужу Дмитрию Тарасову, какую женщину он потерял, сообщает Cosmopolitan.