Calvin Klein показал секретные фото молодой Кейт Мосс

Lenta.ru
вторник, 27 июня 2017 г. 14:22
Американский модный дом Calvin Klein показал несколько кадров из новой рекламной кампании. В ней были использованы ранее неизвестные фотографии модели Кейт Мосс в молодости, сообщает Fashionista.
Kate Moss
© Vida Press

Для рекламы аромата Obsessed использовались снимки 1993 года. Автор снимков — фотограф Марио Сорренти, бывший тогда в отношениях с Мосс. Фотографии были сделаны на Виргинских островах. По словам креативного директора дома Рафа Симонса, та съемка запечатлела не только историю любви, но и стала культовым моментом в истории модной фотографии.

A post shared by Calvin Klein (@calvinklein) on Jun 21, 2017 at 9:30am PDT

A post shared by Calvin Klein (@calvinklein) on Jun 22, 2017 at 6:00am PDT

A post shared by Calvin Klein (@calvinklein) on Jun 22, 2017 at 9:56am PDT

A post shared by Calvin Klein (@calvinklein) on Jun 22, 2017 at 11:34am PDT

A post shared by Calvin Klein (@calvinklein) on Jun 24, 2017 at 12:28pm PDT

A post shared by Calvin Klein (@calvinklein) on Jun 24, 2017 at 1:14pm PDT

A post shared by Calvin Klein (@calvinklein) on Jun 21, 2017 at 6:00am PDT

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