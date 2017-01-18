Бывшая жена обвинила Джигарханяна в изменах

Бывшая жена Армена Джигарханяна Татьяна Власова дала первое интервью. Она обвинила народного артиста в том, что он изменял ей на протяжении 15 лет.

Оказывается, у Татьяны есть масса причин обижаться на Армена. Экс-жена Джигарханяна утверждает, что пока она вила для него семейное гнездышко в США, он состоял в отношениях с молодой любовницей в России.

В 1998 году актер купил дом в Далласе и уговорил Власову присматривать за ним, вести там, за океаном, хозяйство. Сам же остался в Москве. Татьяна подозревает, что сразу же после ее отъезда Армен закрутил служебный роман со своей нынешней молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

"Когда я переехала в Америку, мне было 57 лет. Сейчас мне 74 года. Виталина, новая жена Джигарханяна, говорит, что их отношениям – больше 15 лет. Ровно столько я жила в Америке, получается, столько лет муж меня обманывал..." – провела собственное расследование Власова.

Экс-супруга Джигарханяна отметила, что жили они всегда скромно, и позволила себе шпильку в адрес Виталины.

"У меня не было роскошных шуб, я не ходила с мужем на презентации. Никуда не лезла, в отличие от его новой жены. В театре им.Маяковского, в котором Джигарханян проработал больше четверти века, меня толком никто не знал. Я не пиарилась за его счет. Его это устраивало. Он говорил, что не любит тусовки так же, как не люблю их я. А теперь он постоянно появляется на публике вместе со своей молодой женой. Я думаю, это больше нужно ей, чем ему", – предположила Татьяна.

Кризис в браке Джигарханяна и Власовой наступил в период его болезни. Армен рассказывал журналистам, что когда несколько лет назад он лежал с инсультом в Москве, из Далласа ему никто не позвонил, не спросил о самочувствии, не предложил помощь.

"Это сейчас они говорят, что я не проявляла должной заботы о муже. Он перестал приезжать в Даллас в 2009 году, когда у него случился второй инсульт. Но я не знала, что он болен. В Америку обычно звонил он. Я ждала его в Далласе, а он в это время, оказывается, был в больнице. Врачи запретили ему лететь. Когда я об этом узнала, прилетела в Москву, чтобы навестить его в больнице. Но муж сказал: не надо ехать к нему, он сам решит, как нам встретиться", – оправдалась Татьяна.

Актер поддерживал Власову финансово. Присылал ей регулярно средства. "В Америке на эти деньги я жила, платила налоги, коммунальные платежи, делала ремонт дома. В марте 2015 года я продала дом, а в апреле вернулась в Москву. Позвонила мужу: приди, пожалуйста, давай поговорим. Он снова под разными предлогами от встречи отказался. Вскоре встал вопрос о разводе. Вот тогда я отказалась от материальной помощи. В июне нас развели", – цитирует бывшую жену Джигарханяна сайт "Комсомольская правда".

К сожалению, расстаться миром, без обид бывшие супруги не смогли. "Встретиться с Арменом Борисовичем мне так и не удалось. Когда я униженно ждала его возле театра, это было через несколько месяцев после нашего развода, он даже не захотел со мной разговаривать, – не без содрогания вспоминает Татьяна. – Я караулила его на улице после спектакля, он вышел, я ему говорю: "Здравствуйте, я – Татьяна Сергеевна". "Здравствуйте", – ответил он дружелюбно. Он меня даже не узнал! А когда понял, кто я такая, сел в машину и уехал. Потом на меня написали заявление в милицию, что якобы я угрожала Джигарханяну. Я не угрожала, я делала попытку поговорить со своим бывшим мужем".

Власова надеется, что Джигарханян по-джентльменски оставит ей квартиру на Арбате. "В моем возрасте трудно начинать новую жизнь. У него есть другая квартира в Красногорске, где он живет с Виталиной. Есть еще одна в Кунцево, где они делают ремонт. Есть квартира, которую якобы купили родители Виталины, когда переехали из Киева", – перечислила Татьяна.